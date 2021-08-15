Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Интер Майами
Нью-Йорк Сити - Интер Майами: обзор матча 15 августа 2021
Нью-Йорк Сити
15.08.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 25 тур
2 : 0
Завершен
Интер Майами
21'
В. Кастелланос
45+1'
В. Кастелланос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Интер Майами
81'
Замена
J. Chapman
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Т. Магно
️️️️
М. Моралес
76'
73'
Замена
F. Higuaín
️️️️
Р. Писарро
73'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Г. Игуаин
73'
Замена
К. Макун
️️️️
К. Гиббс
Замена
Х. Медина
️️️️
И. Тажури
68'
Желтая карточка
К. Паркс
66'
64'
Замена
И. Вассилев
️️️️
В. Ульоа
54'
Желтая карточка
К. Гиббс
45'
+1
Желтая карточка
К. Лирдам
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Кастелланос
45'
+1
41'
Желтая карточка
Грегоре
ГОЛ! 1:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
М. Моралес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
18
Мальте Амундсен
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
40
Грегоре
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Сити
18
Александр Калленс
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
5
Николас Асеведо
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
4-2-4
1
Джонсон
3
6
Сэндс
27
Моралес
25
Шано
10
Моралес
55
Паркс
18
Амундсен
11
Кастелланос
11
Андраде
18
Тажури
4-3-3
22
Марсман
14
4
Фигаль
18
Лирдам
3
Гиббс
90
Морган
8
Матюиди
13
Ульоа
7
Писарро
9
Игуаин
40
Грегоре
18
Тажури
28
Медина
28
Медина
18
Тажури
10
Моралес
11
Магно
11
Магно
10
Моралес
13
Ульоа
19
Вассилев
19
Вассилев
13
Ульоа
8
Матюиди
14
14
8
Матюиди
3
Гиббс
4
Макун
4
Макун
3
Гиббс
7
Писарро
2
2
7
Писарро
9
Игуаин
9
Карранца
9
Карранца
9
Игуаин
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
18
Александр Калленс
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
5
Николас Асеведо
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
77
Джон МакКартни
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
18
Александр Калленс
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
5
Николас Асеведо
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Интер Майами
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
20:59
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
Вчера, 20:58
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
Вчера, 16:29
4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
22 ноября
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
22 ноября
9
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
20:59
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
Вчера, 20:58
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
Вчера, 16:29
4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
22 ноября
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
22 ноября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+