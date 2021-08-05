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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл: обзор матча 05 августа 2021
Нью-Инглэнд Революшн
05.08.2021, четверг, 02:00
США. МЛС, 22 тур
0 : 0
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл
Замена
T.
️️️️
Т. Бьюкенан
81'
79'
Замена
Р. Леаль
️️️️
А. Мьюил
70'
Замена
Д. Ловиц
️️️️
Т. Вашингтон
64'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Й. Кадис
64'
Замена
А. Годой
️️️️
M. LaGrassa
Замена
E. Boateng
️️️️
В. Каптум
63'
Замена
T. McNamara
️️️️
А. Ингви Траустасон
63'
Желтая карточка
В. Каптум
48'
46'
Замена
Х. Мухтар
️️️️
A. Arnaud Loba
Желтая карточка
Э. Фаррелл
37'
Желтая карточка
Г. Боу
34'
33'
Желтая карточка
M. LaGrassa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
30
Мэтт Тернер
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
12
T.
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
4-4-3
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
7
Боу
9
Траустасон
8
Полстер
17
Бьюкенан
30
Тернер
16
Букса
6
Каптум
3-1-5
1
3
4
15
Миллер
19
Мьюил
29
Кадис
27
22
23
Вашингтон
9
17
Бьюкенан
12
12
17
Бьюкенан
9
Траустасон
26
26
9
Траустасон
6
Каптум
24
24
6
Каптум
23
Вашингтон
2
Ловиц
2
Ловиц
23
Вашингтон
22
20
Годой
20
Годой
22
9
10
Мухтар
10
Мухтар
9
19
Мьюил
11
Леаль
11
Леаль
19
Мьюил
29
Кадис
9
Сапонг
9
Сапонг
29
Кадис
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
35
Bryan Meredith
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
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Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
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2024.10.20 08:31
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
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18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
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2025.07.13 17:24
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