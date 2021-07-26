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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль: обзор матча 26 июля 2021
Нью-Инглэнд Революшн
26.07.2021, понедельник, 01:00
США. МЛС, 20 тур
2 : 1
Завершен
Монреаль
29'
Г. Боу
73'
Г. Боу
79'
Д. Михайлович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
Желтая карточка
T. McNamara
90'
+1
84'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
M. Toye
79'
ГОЛ! 2:1!
Д. Михайлович
Пас отдал
Х. Торрес
75'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Л. Лаппалайнен
ГОЛ! 2:0!
Г. Боу
Пас отдал
Б. Бай
73'
Замена
M.
️️️️
В. Каптум
64'
Замена
T. McNamara
️️️️
А. Ингви Траустасон
63'
Замена
T.
️️️️
А. Букса
36'
ГОЛ! 1:0!
Г. Боу
Пас отдал
А. Ингви Траустасон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Монреаль
66
Мэтью Шоньер
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
T.
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
2-3-5
18
5
Бай
88
Фаррелл
9
Траустасон
8
Полстер
7
Боу
32
16
Букса
10
Хиль
6
Каптум
8
Белл
5-5
66
Шоньер
2
Ваньяма
10
Михайлович
26
Лаппалайнен
99
Торрес
13
2
Ватерман
4
Камачо
22
Бассонг
25
16
Букса
12
12
16
Букса
9
Траустасон
26
26
9
Траустасон
6
Каптум
13
13
6
Каптум
26
Лаппалайнен
2
2
26
Лаппалайнен
13
28
Йонсен
28
Йонсен
13
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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