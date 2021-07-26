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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити: обзор матча 26 июля 2021
Нью-Йорк Сити
26.07.2021, понедельник, 01:00
США. МЛС, 20 тур
5 : 0
Завершен
Орландо Сити
40'
Х. Медина
53'
И. Тажури
66'
М. Моралес
82'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
86'
Желтая карточка
Р. Шлегель
ГОЛ! 4:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
А. Моралес
82'
Желтая карточка
Н. Асеведо
74'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Х. Медина
70'
Замена
Т. Грэй
️️️️
A. Tinnerholm
70'
Замена
С. Родригес
️️️️
А. Калленс
69'
69'
Замена
М. Халлидэй
️️️️
А. Альварадо
69'
Замена
D. Loera
️️️️
О. Росель
ГОЛ! 3:0!
М. Моралес
Пас отдал
В. Кастелланос
66'
ГОЛ! 2:0!
И. Тажури
53'
46'
Замена
Р. Янссон
️️️️
С. ван дер Ватер
46'
Замена
Руан
️️️️
К. Смит
41'
Желтая карточка
А. Карлос
ГОЛ! 1:0!
Х. Медина
Пас отдал
В. Кастелланос
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
24
Кайл Смит
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Сити
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Орландо Сити
40
Брэндон Остин
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
4-3-4
3
18
Калленс
27
Моралес
25
Шано
55
Паркс
28
Медина
10
Моралес
11
Кастелланос
18
Тажури
18
Амундсен
13
3-1-5
1
Галлезе
24
Смит
21
Шлегель
3
Карлос
8
Переа
91
Мичел
18
ван дер Ватер
34
ДеЗарт
10
Альварадо
16
Росель
3
24
Грэй
24
Грэй
3
28
Медина
5
Асеведо
5
Асеведо
28
Медина
18
Калленс
8
Родригес
8
Родригес
18
Калленс
18
ван дер Ватер
6
Янссон
6
Янссон
18
ван дер Ватер
24
Смит
13
Руан
13
Руан
24
Смит
10
Альварадо
23
Халлидэй
23
Халлидэй
10
Альварадо
16
Росель
30
30
16
Росель
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Орландо Сити
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
40
Брэндон Остин
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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