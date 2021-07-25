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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Динамо Хьюстон
Сан-Хосе - Динамо Хьюстон: обзор матча 25 июля 2021
Сан-Хосе
25.07.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 20 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
45+5'
Z. Valentin (АГ)
40'
М. Вера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Динамо Хьюстон
90'
+8
Желтая карточка
М. Уррути
Красная карточка
C. Fierro
90'
+8
Замена
A. RÃos
️️️️
C. Wondolowski
77'
Замена
Ф. Юнгвирт
️️️️
Х. Лопес
72'
Замена
П. Мари
️️️️
L. Abecasis
72'
71'
Замена
А. Лундквист
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Натан
70'
68'
Желтая карточка
М. Вера
67'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Г. Дорси
67'
Замена
Кинтеро
️️️️
Ф. Пико
Замена
C. Cowell
️️️️
К. Эспиноса
62'
Замена
C. Fierro
️️️️
Д. Скахан
62'
57'
Желтая карточка
Т. Паркер
53'
Желтая карточка
Ф. Пико
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Z. Valentin
45'
+5
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Вера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
0
A. Oswaldo
ЦЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
5
Натан
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
8
Мемо Родригес
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
0
J. Akanyirige
ЦФ
3
Поль Мари
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
Динамо Хьюстон
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
1-3-5
0
7
Эспиноса
5
Ремеди
6
19
Лопес
4
Бисон
29
16
Скахан
8
3-2-5
35
Марич
3
26
Паркер
15
Хадебе
22
Пико
22
Вера
8
Родригес
29
Джанкуа
24
Дорси
15
37
Уррути
19
Лопес
26
Юнгвирт
26
Юнгвирт
19
Лопес
7
Эспиноса
7
7
7
Эспиноса
8
25
25
8
29
3
Мари
3
Мари
29
16
Скахан
21
21
16
Скахан
8
Родригес
21
Лундквист
21
Лундквист
8
Родригес
24
Дорси
20
Джонс
20
Джонс
24
Дорси
22
Пико
25
Кинтеро
25
Кинтеро
22
Пико
Остались в запасе
Сан-Хосе
Динамо Хьюстон
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
9
Siad Haji
ЦФ
0
J. Akanyirige
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
9
Siad Haji
ЦФ
0
J. Akanyirige
ЦФ
Остались в запасе
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Сан-Хосе - Динамо Хьюстон
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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