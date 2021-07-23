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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Филадельфия Юнион
Орландо Сити - Филадельфия Юнион: обзор матча 23 июля 2021
Орландо Сити
23.07.2021, пятница, 02:30
США. МЛС, 19 тур
2 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
10'
Б. Мичел
59'
А. Переа
68'
K. Przybyłko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Филадельфия Юнион
90'
+1
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Х. Монтейру
88'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
А. Бедойя
Замена
А. Альварадо
️️️️
Нани
83'
Желтая карточка
Б. Мичел
78'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Б. Мичел
78'
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
О. Росель
78'
Замена
А. Карлос
️️️️
М. Перейра
73'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
К. Мюллер
73'
69'
Замена
К. Салливан
️️️️
С. Сантос
69'
Замена
Л. Флеч
️️️️
Д. Газдаг
68'
ГОЛ! 2:1!
K. Przybyłko
Пас отдал
О. Мбайзо
ГОЛ! 2:0!
А. Переа
Пас отдал
Нани
59'
56'
Желтая карточка
С. Сантос
Желтая карточка
М. Перейра
45'
ГОЛ! 1:0!
Б. Мичел
Пас отдал
М. Перейра
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
17
Нани
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Филадельфия Юнион
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Орландо Сити
3
Антонио Карлос
ЦЗ
30
David Loera
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
4-2-4
1
Галлезе
8
Моутинью
21
Шлегель
6
Янссон
24
Смит
8
Переа
10
Перейра
17
Нани
8
Мюллер
16
Росель
91
Мичел
3-1-3-4
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
35
Монтейру
16
Газдаг
93
27
Вагнер
49
Фриз
19
Сантос
10
Перейра
3
Карлос
3
Карлос
10
Перейра
17
Нани
10
Альварадо
10
Альварадо
17
Нани
16
Росель
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
16
Росель
91
Мичел
13
Акинделе
13
Акинделе
91
Мичел
8
Мюллер
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
8
Мюллер
11
Бедойя
7
МакГлинн
7
МакГлинн
11
Бедойя
19
Сантос
33
Салливан
33
Салливан
19
Сантос
35
Монтейру
10
Ааронсон
10
Ааронсон
35
Монтейру
16
Газдаг
18
Флеч
18
Флеч
16
Газдаг
Остались в запасе
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
30
David Loera
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
30
David Loera
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Орландо Сити - Филадельфия Юнион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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