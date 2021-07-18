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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед: обзор матча 18 июля 2021
Филадельфия Юнион
18.07.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
11'
С. Сантос
83'
K. Przybyłko
50'
Y. Asad (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
85'
Замена
F. Brillant
️️️️
С. Бирнбаум
85'
Замена
F. Martins
️️️️
Y. Asad
85'
Замена
Г. Йоу
️️️️
Н. Роберта
Замена
К. Салливан
️️️️
С. Сантос
84'
ГОЛ! 2:1!
K. Przybyłko
Пас отдал
С. Сантос
83'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Y. Asad
45'
+1
Желтая карточка
T. Alfaro
45'
+1
Желтая карточка
Й. Рейна
32'
Замена
Й. Рейна
️️️️
A. Perez
30'
Замена
М. Найман
️️️️
Р. Канус
27'
Желтая карточка
Y. Asad
Желтая карточка
Х. Мартинес
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Сантос
Пас отдал
Д. Газдаг
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
6
Расселл Канус
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
7
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
10
Пакстен Ааронсон
АП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
4-2-2-2
17
Бендик
27
Вагнер
3
Эллиот
5
Глеснес
15
Мбайзо
18
Флеч
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
93
19
Сантос
4-3-3
24
31
Нахар
5
Мора
15
Бирнбаум
6
Канус
8
Морено
27
24
Грессель
9
Роберта
26
93
19
Сантос
33
Салливан
33
Салливан
19
Сантос
6
Канус
44
Найман
44
Найман
6
Канус
26
10
Рейна
10
Рейна
26
15
Бирнбаум
13
13
15
Бирнбаум
27
8
8
27
9
Роберта
7
Йоу
7
Йоу
9
Роберта
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
7
Джек МакГлинн
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
26
Натан Харриел
ПЗ
13
Cole Turner
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
АП
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
21
Jon Kempin
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
7
Джек МакГлинн
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
26
Натан Харриел
ПЗ
13
Cole Turner
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
АП
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
Остались в запасе
21
Jon Kempin
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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