Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл: обзор матча 05 июля 2021
Колорадо
05.07.2021, понедельник, 04:00
США. МЛС, 15 тур
1 : 1
Завершен
Сиэтл
58'
М. Барриос
41'
А. Рольдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Сиэтл
84'
Замена
E. Dobbelaere
️️️️
Б. Смит
Замена
Н. Мескида
️️️️
М. Барриос
84'
73'
Замена
Д. Лейва
️️️️
Д. Атенсио
Замена
Б. Галван
️️️️
А. Синъясики
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Барриос
Пас отдал
С. Винс
58'
56'
Замена
К. Роу
️️️️
J. Medranda
45'
+2
Желтая карточка
S. O'Neill
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Рольдан
34'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
Желтая карточка
Д. Уилсон
26'
Желтая карточка
Д. Рубио
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
12
Кортне Форд
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Сиэтл
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
4-3-3
23
Ярброу
6
Трасти
27
Уилсон
23
Винс
2
3
Акоста
11
Синъясики
17
Бассетт
11
Рубио
7
Барриос
14
4-1-3-2
30
94
28
Гомес Андраде
40
14
Смит
12
Атенсио
6
Пауло
7
Рольдан
16
Рольдан
9
Руидиас
92
11
Синъясики
16
Галван
16
Галван
11
Синъясики
7
Барриос
20
Мескида
20
Мескида
7
Барриос
14
Смит
45
45
14
Смит
12
Атенсио
6
Лейва
6
Лейва
12
Атенсио
94
22
Роу
22
Роу
94
Остались в запасе
Колорадо
Сиэтл
99
Nicolas Benezet
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦЗ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
18
Spencer Richey
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
99
Nicolas Benezet
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦЗ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Колорадо - Сиэтл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Новости команд
Все
Колорадо
Сиэтл
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+