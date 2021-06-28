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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед: обзор матча 28 июня 2021
Нью-Йорк Сити
28.06.2021, понедельник, 01:00
США. МЛС, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
84'
К. Паркс
9'
Н. Роберта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
ГОЛ! 1:1!
К. Паркс
Пас отдал
М. Моралес
84'
78'
Желтая карточка
Э. Нахар
Замена
Т. Магно
️️️️
В. Кастелланос
73'
Замена
С. Родригес
️️️️
И. Тажури
73'
70'
Желтая карточка
Н. Роберта
69'
Замена
️️️️
F. Brillant
58'
Замена
К. Паредес
️️️️
Ж. Мора
58'
Замена
A. Perez
️️️️
Y. Asad
52'
Желтая карточка
Ж. Мора
Замена
К. Паркс
️️️️
А. Моралес
46'
46'
Замена
Э. Нахар
️️️️
Б. Хайнс-Айк
35'
Замена
F. Martins
️️️️
М. Найман
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Роберта
Пас отдал
М. Найман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
24
Юлиан Грессель
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
9
Найджел Роберта
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нью-Йорк Сити
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Ди Си Юнайтед
31
Энди Нахар
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
8
Felipe Martins
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
4-1-3-2
1
Джонсон
25
Шано
27
Моралес
6
Сэндс
3
5
Асеведо
4
Тораринссон
28
Медина
10
Моралес
11
Кастелланос
18
Тажури
3-3-2-1-1
24
5
Мора
4
Хайнс-Айк
13
2
Пинес
44
Найман
6
Канус
24
Грессель
27
17
Арриола
9
Роберта
18
Тажури
8
Родригес
8
Родригес
18
Тажури
11
Кастелланос
11
Магно
11
Магно
11
Кастелланос
27
Моралес
55
Паркс
55
Паркс
27
Моралес
4
Хайнс-Айк
31
Нахар
31
Нахар
4
Хайнс-Айк
5
Мора
30
Паредес
30
Паредес
5
Мора
27
26
26
27
44
Найман
8
8
44
Найман
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
11
Тиаго Андраде
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
17
Andres Jasson
ЦФ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
11
Тиаго Андраде
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
17
Andres Jasson
ЦФ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Остались в запасе
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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