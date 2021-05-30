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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед: обзор матча 30 мая 2021
Реал Солт-Лейк
30.05.2021, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 10 тур
1 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
13'
Д. Крейлах
78'
N. Hansen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед
78'
ГОЛ! 1:1!
N. Hansen
Замена
Д. Мерам
️️️️
А. Хулио
71'
65'
Замена
N. Hansen
️️️️
J. Hayes
65'
Замена
R. Ábila
️️️️
А. Эну
ГОЛ! 1:0!
Д. Крейлах
Пас отдал
А. Эррера
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Эндрю Броди
ЛЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
11
Андерсон Хулио
ПВ
28
Rubio Rubin
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Азиэл Джексон
АП
44
Brent Kallman
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
4-3-1-2
18
МакМат
3
Броди
15
Глад
30
Силва Марсело
22
Эррера
17
Руис
13
11
Русняк
11
Хулио
87
Крейлах
28
4-5-1
21
15
Боксолл
18
Дибасси
77
Гаспер
20
15
17
Лод
20
Трапп
21
Грегуш
31
Дотсон
23
Эну
11
Хулио
22
Мерам
22
Мерам
11
Хулио
23
Эну
50
50
23
Эну
15
12
12
15
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
3
Тате Шмитт
ЛЗ
16
Майкел Чанг
ПП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
51
Andrew Putna
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
21
Douglas Martinez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
44
Brent Kallman
ЦФ
16
Азиэл Джексон
АП
24
Justin McMaster
ЦФ
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
3
Тате Шмитт
ЛЗ
16
Майкел Чанг
ПП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
51
Andrew Putna
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
21
Douglas Martinez
ЦФ
Остались в запасе
44
Brent Kallman
ЦФ
16
Азиэл Джексон
АП
24
Justin McMaster
ЦФ
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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