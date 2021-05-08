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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 08 мая 2021
Нэшвилл
08.05.2021, суббота, 20:30
США. МЛС, 5 тур
2 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
25'
С. Джей Сапонг
75'
А. Мьюил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн
Замена
M. LaGrassa
️️️️
Д. МакКарти
83'
Замена
J. Anibaba
️️️️
Д. Ловиц
83'
76'
Замена
T. McNamara
️️️️
М. Полстер
76'
Замена
E. Kizza
️️️️
Г. Боу
ГОЛ! 2:0!
А. Мьюил
75'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
С. Джей Сапонг
72'
65'
Замена
Б. Бай
️️️️
А. Ингви Траустасон
64'
Замена
T.
️️️️
M.
64'
Замена
В. Каптум
️️️️
Д. Джонс
Замена
Й. Кадис
️️️️
Д. Баджи
64'
57'
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
Д. Ловиц
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
У. Циммерман
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
20
Анибал Годой
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
13
Maciel
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
5
Jack Maher
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
8
Джон Белл
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
12
T.
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Edward Kizza
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
4-4-2
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
2
Джонстон
20
Годой
19
Мьюил
11
Леаль
13
МакКарти
14
Баджи
9
Сапонг
3-5-2
30
Тернер
24
Джонс
22
88
Фаррелл
10
Хиль
9
Траустасон
8
Полстер
17
Бьюкенан
7
Боу
16
Букса
13
9
Сапонг
23
Вашингтон
23
Вашингтон
9
Сапонг
14
Баджи
29
Кадис
29
Кадис
14
Баджи
13
МакКарти
22
22
13
МакКарти
2
Ловиц
3
3
2
Ловиц
7
Боу
19
19
7
Боу
24
Джонс
6
Каптум
6
Каптум
24
Джонс
9
Траустасон
5
Бай
5
Бай
9
Траустасон
13
12
12
13
8
Полстер
26
26
8
Полстер
Остались в запасе
Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
12
Дилан Неалис
ПЗ
5
Jack Maher
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Гэри Смит
8
Джон Белл
ЦЗ
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
12
Дилан Неалис
ПЗ
5
Jack Maher
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
35
Bryan Meredith
ВР
Остались в запасе
8
Джон Белл
ЦЗ
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
Все
Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
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2025.07.10 07:50
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2024.10.20 08:31
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