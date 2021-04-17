Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 17 апреля 2021
Челси
17.04.2021, суббота, 19:30
Англия. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
55'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Манчестер Сити
90'
+5
Желтая карточка
Р. Диаш
90'
+2
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
90'
Замена
К. Зума
️️️️
Т. Силва
87'
Замена
Эмерсон
️️️️
Х. Зиеш
79'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Т. Вернер
79'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Маунт
70'
65'
Желтая карточка
Фернандиньо
64'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
Т. Вернер
55'
48'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
К. Де Брюйне
Желтая карточка
Р. Джеймс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Кристиан Пулишич
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
3-3-1-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
3
Силва
22
Рюдигер
33
Чилвел
91
Канте
24
Джеймс
21
Жоржиньо
7
Маунт
22
Зиеш
11
Вернер
4-1-1-3-1
1
Стеффен
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
23
Менди
16
Родри
5
Фернандиньо
14
Торрес
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
11
Вернер
29
Хаверц
29
Хаверц
11
Вернер
3
Силва
4
Зума
4
Зума
3
Силва
22
Зиеш
33
Эмерсон
33
Эмерсон
22
Зиеш
7
Маунт
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Маунт
11
Де Брюйне
47
Фоден
47
Фоден
11
Де Брюйне
14
Торрес
20
Гюндоган
20
Гюндоган
14
Торрес
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
6
Билли Гилмор
ЦП
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
Главный тренер
Томас Тухель
26
Рияд Марез
ПВ
20
Бернарду Силва
АП
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
31
Эдерсон
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
6
Билли Гилмор
ЦП
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
Остались в запасе
26
Рияд Марез
ПВ
20
Бернарду Силва
АП
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
31
Эдерсон
ВР
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Челси
Манчестер Сити
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
16:16
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
09:02
2
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
16:16
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
09:02
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+