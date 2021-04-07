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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Челси
Порту - Челси: обзор матча 07 апреля 2021
Порту
07.04.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Челси
32'
М. Маунт
85'
Б. Чилвел
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Порту - Челси
90'
+2
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Ковачич
85'
ГОЛ! 0:2!
Б. Чилвел
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Отавио
83'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Марега
83'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
В. Манафа
83'
80'
Замена
Т. Силва
️️️️
Р. Джеймс
80'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Маунт
Желтая карточка
М. Груйич
79'
65'
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Хаверц
65'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
Ч. Мбемба
63'
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Маунт
Пас отдал
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-3-1
1
Маркесин
12
Сануси
3
Пепе
99
Мбемба
13
Манафа
8
Груйич
8
Урибе
14
Диас
25
Отавио
17
Корона
91
Марега
3-2-2-1-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
24
Джеймс
33
Чилвел
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Маунт
11
Вернер
29
Хаверц
13
Манафа
7
Консейсау
7
Консейсау
13
Манафа
91
Марега
20
Виейра
20
Виейра
91
Марега
25
Отавио
11
Мартинес
11
Мартинес
25
Отавио
11
Вернер
11
Пулишич
11
Пулишич
11
Вернер
8
Ковачич
33
Эмерсон
33
Эмерсон
8
Ковачич
24
Джеймс
3
Силва
3
Силва
24
Джеймс
7
Маунт
91
Канте
91
Канте
7
Маунт
29
Хаверц
9
Жиру
9
Жиру
29
Хаверц
Остались в запасе
Порту
Челси
17
Жоау Мариу
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
17
Жоау Мариу
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Порту - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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