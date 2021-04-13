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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Порту
Челси - Порту: обзор матча 13 апреля 2021
Челси
13.04.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Порту
90+4'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Порту
90'
+5
Желтая карточка
М. Тареми
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
М. Тареми
Пас отдал
Нану
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Хаверц
90'
+2
88'
Желтая карточка
Л. Диас
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Маунт
86'
84'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
С. Оливейра
82'
Желтая карточка
Пепе
75'
Замена
Л. Диас
️️️️
Х. Корона
75'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Марега
75'
Замена
Нану
️️️️
В. Манафа
74'
Желтая карточка
Х. Корона
63'
Замена
М. Тареми
️️️️
М. Груйич
46'
Желтая карточка
С. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Силва
22
Рюдигер
33
Чилвел
91
Канте
24
Джеймс
21
Жоржиньо
7
Маунт
11
Пулишич
29
Хаверц
4-2-1-3
1
Маркесин
13
Манафа
99
Мбемба
3
Пепе
12
Сануси
8
Груйич
8
Урибе
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
17
Корона
7
Маунт
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Маунт
29
Хаверц
9
Жиру
9
Жиру
29
Хаверц
17
Корона
14
Диас
14
Диас
17
Корона
13
Манафа
14
Нану
14
Нану
13
Манафа
27
Оливейра
20
Виейра
20
Виейра
27
Оливейра
8
Груйич
9
Тареми
9
Тареми
8
Груйич
91
Марега
9
Эванилсон
9
Эванилсон
91
Марега
Остались в запасе
Челси
Порту
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
7
Франсишку Консейсау
ПВ
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Челси - Порту
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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