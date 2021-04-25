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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед: обзор матча 25 апреля 2021
Нью-Инглэнд Революшн
25.04.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
48'
Б. Хайнс-Айк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
Б. Хайнс-Айк
Желтая карточка
А. Букса
89'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
А. Ингви Траустасон
81'
Желтая карточка
Э. Фаррелл
80'
70'
Замена
A. Perez
️️️️
Х. Морено
70'
Замена
Н. Роберта
️️️️
Y. Asad
70'
Замена
K. Smith
️️️️
Э. Сорга
Замена
T. McNamara
️️️️
В. Каптум
64'
Желтая карточка
В. Каптум
60'
58'
Желтая карточка
Х. Морено
Замена
A. DeLaGarza
️️️️
C. Mafla
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Хайнс-Айк
48'
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
32'
25'
Желтая карточка
Р. Канус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Ди Си Юнайтед
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
8
Джон Белл
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
12
T.
ЦП
19
Edward Kizza
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Ди Си Юнайтед
44
Мозес Найман
ОП
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
3-5-2
30
Тернер
5
Бай
22
88
Фаррелл
10
Хиль
7
Боу
9
Траустасон
8
Полстер
6
Каптум
16
Букса
32
4-4-3
13
5
Мора
6
Канус
4
Хайнс-Айк
19
Флорес
8
Морено
27
24
Грессель
9
Сорга
93
1
32
20
20
32
9
Траустасон
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
9
Траустасон
6
Каптум
26
26
6
Каптум
44
Найман
44
Найман
8
Морено
26
26
8
Морено
9
Сорга
17
17
9
Сорга
27
9
Роберта
9
Роберта
27
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
19
Edward Kizza
ЦФ
8
Джон Белл
ЦЗ
18
Brad Knighton
ВР
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
12
T.
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
21
Jon Kempin
ЦФ
8
Felipe Martins
ЦП
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
19
Edward Kizza
ЦФ
8
Джон Белл
ЦЗ
18
Brad Knighton
ВР
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
12
T.
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
21
Jon Kempin
ЦФ
8
Felipe Martins
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед
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