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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк: обзор матча 25 апреля 2021
Миннесота Юнайтед
25.04.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 2 тур
1 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
86'
Р. Лод
31'
А. Хулио
41'
А. Хулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк
90'
+5
Замена
М. Чанг
️️️️
А. Русняк
90'
+5
Замена
J. J. Portillo
️️️️
П. Руис
ГОЛ! 1:2!
Р. Лод
Пас отдал
J. McMaster
86'
Замена
О. Алонсо
️️️️
J. Agudelo
75'
73'
Желтая карточка
Д. Мерам
70'
Замена
N. Besler
️️️️
E. Luiz
70'
Замена
Д. Мерам
️️️️
А. Хулио
Замена
Х. Дотсон
️️️️
Я. Грегуш
65'
Замена
J. McMaster
️️️️
E. Finlay
65'
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Хулио
35'
Желтая карточка
П. Руис
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Хулио
24'
Желтая карточка
E. Luiz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
11
Андерсон Хулио
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
6
Освальдо Алонсо
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
24
Justin McMaster
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
Foster Langsdorf
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Эндрю Броди
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
4-4-1-1
97
Сент-Клер
20
22
Райтала
77
Гаспер
15
Боксолл
13
21
Грегуш
17
Лод
20
Трапп
10
Рейносо
0
4-3-1-3
15
Глад
30
Силва Марсело
4
22
Эррера
17
Руис
25
11
Русняк
11
Хулио
87
Крейлах
28
18
13
24
24
13
0
6
Алонсо
6
Алонсо
0
21
Грегуш
31
Дотсон
31
Дотсон
21
Грегуш
11
Русняк
16
Чанг
16
Чанг
11
Русняк
25
13
13
25
17
Руис
0
0
17
Руис
11
Хулио
22
Мерам
22
Мерам
11
Хулио
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
Foster Langsdorf
ЦФ
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
3
Эндрю Броди
ЛЗ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
18
Зак МакМат
ВР
21
Douglas Martinez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
Foster Langsdorf
ЦФ
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
Остались в запасе
3
Эндрю Броди
ЛЗ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
18
Зак МакМат
ВР
21
Douglas Martinez
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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15 сентября
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