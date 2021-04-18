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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити: обзор матча 18 апреля 2021
Ди Си Юнайтед
18.04.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 1 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
39'
Б. Хайнс-Айк
44'
Р. Канус
15'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Замена
Э. Нахар
️️️️
T. Alfaro
88'
82'
Желтая карточка
A. Tinnerholm
Желтая карточка
Ю. Грессель
77'
Замена
A. Perez
️️️️
Y. Asad
75'
74'
Желтая карточка
В. Кастелланос
Замена
Н. Роберта
️️️️
Э. Сорга
74'
71'
Замена
А. Моралес
️️️️
А. Калленс
ГОЛ! 2:1!
Р. Канус
Пас отдал
Ю. Грессель
44'
ГОЛ! 1:1!
Б. Хайнс-Айк
Пас отдал
Х. Морено
39'
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Кастелланос
Пас отдал
A. Tinnerholm
Желтая карточка
F. Brillant
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
93
Tony Alfaro
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Ди Си Юнайтед
31
Энди Нахар
ПЗ
44
Мозес Найман
ОП
21
Jon Kempin
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Нью-Йорк Сити
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
4-4-3
4
Хайнс-Айк
5
Мора
6
Канус
13
24
Грессель
8
Морено
27
19
Флорес
9
Сорга
1
93
4-4-2
1
Джонсон
6
Сэндс
18
Калленс
25
Шано
3
55
Паркс
10
Моралес
28
Медина
4
Тораринссон
11
Кастелланос
18
Тажури
93
31
Нахар
31
Нахар
93
9
Сорга
9
Роберта
9
Роберта
9
Сорга
27
26
26
27
18
Калленс
27
Моралес
27
Моралес
18
Калленс
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
21
Jon Kempin
ЦФ
44
Мозес Найман
ОП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
2
Chris Gloster
ЦФ
5
Николас Асеведо
ОП
17
Andres Jasson
ЦФ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
21
Jon Kempin
ЦФ
44
Мозес Найман
ОП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
2
Chris Gloster
ЦФ
5
Николас Асеведо
ОП
17
Andres Jasson
ЦФ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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