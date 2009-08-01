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Расписание матчей
Арсенал - Атлетико
Арсенал - Атлетико: обзор матча 01 августа 2009
Арсенал
01.08.2009, суббота, 19:15
Товарищеский турнир. Emirates Cup
2 : 1
Завершен
Атлетико
85'
А. Аршавин
89'
А. Аршавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Атлетико
ГОЛ! 2:0!
А. Аршавин
ГОЛ! 1:0!
А. Аршавин
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Рэмзи
Замена
А. Аршавин
️️️️
Р. ван Перси
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
И. Камачо
️️️️
А. Домингес
Замена
Ф. Мерида
️️️️
А. Траоре
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
Г. Клиши
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Замена
М. Родригес
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Травма
Ф. Синама-Понголь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Арсенал
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Атлетико
25
Мариано Перниа
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Симау
ЛП
4
Игнасио Камачо
ЦП
3-2-3-2
1
Манноне
2
Траоре
5
Джуру
36
Галлас
3
Санья
27
Эбуэ
10
Росицки
15
Денилсон
21
Рэмзи
32
Бендтнер
32
ван Перси
3-3-4
1
Асенхо
30
Уйфалуши
18
Домингес
5
Хейтинга
11
Родригес
12
Ассунсао
19
Рейес
14
Гарсия
10
Агуэро
54
Синама-Понголь
10
Форлан
10
Росицки
3
Клиши
3
Клиши
10
Росицки
2
Траоре
8
Мерида
8
Мерида
2
Траоре
27
Эбуэ
10
Уилшир
10
Уилшир
27
Эбуэ
32
Бендтнер
4
Фабрегас
4
Фабрегас
32
Бендтнер
32
ван Перси
28
Аршавин
28
Аршавин
32
ван Перси
21
Рэмзи
9
Эдуардо
9
Эдуардо
21
Рэмзи
18
Домингес
4
Камачо
4
Камачо
18
Домингес
Остались в запасе
Арсенал
Атлетико
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Мариано Перниа
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Симау
ЛП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
25
Мариано Перниа
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Симау
ЛП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Арсенал - Атлетико
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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