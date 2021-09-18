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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Шахтер
БАТЭ - Шахтер: обзор матча 18 сентября 2021
БАТЭ
18.09.2021, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
90+1'
Ш. Умаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Шахтер
ГОЛ! 1:0!
Ш. Умаров
90'
+1
78'
Замена
И. Иванович
️️️️
E. Vincent Okeuhie
Замена
М. Бордачев
️️️️
Д. Нечаев
78'
Замена
Н. Милич
️️️️
В. Громыко
72'
49'
Желтая карточка
А. Сачивко
Желтая карточка
Н. Сигневич
30'
13'
Желтая карточка
Д. Дарбо
Желтая карточка
А. Филипович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Сергей Волков
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
18
Никита Корзун
ЦФ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
6
Алекса Пейич
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
4-3-1-2
47
Кудравец
6
Филипович
32
Филипович
18
27
Нечаев
33
Нехайчик
14
Яблонский
5
Волков
55
Громыко
17
Умаров
14
Сигневич
3-2-2-3
30
Гутор
66
Политевич
20
Сачивко
3
Шатара
99
Шевченко
5
Антич
37
Сзоке
7
Стасевич
98
Дарбо
33
18
Корзун
27
Нечаев
26
Бордачев
26
Бордачев
27
Нечаев
55
Громыко
26
Милич
26
Милич
55
Громыко
33
11
Иванович
11
Иванович
33
Остались в запасе
БАТЭ
Шахтер
31
Антон Чичкан
ВР
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
32
Сергей Черник
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
Остались в запасе
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
32
Сергей Черник
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча БАТЭ - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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