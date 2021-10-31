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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Шахтер
Минск - Шахтер: обзор матча 31 октября 2021
Минск
31.10.2021, воскресенье, 14:30
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
29'
М. Скавыш
53'
Д. Дарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Шахтер
Замена
С. Пенчук
️️️️
M. López
82'
75'
Желтая карточка
В. Ахмеди
72'
Замена
Р. Бегунов
️️️️
Ю. Кендыш
67'
Замена
И. Стасевич
️️️️
М. Скавыш
58'
Замена
В. Ахмеди
️️️️
Д. Подстрелов
Замена
Е. Малашевич
️️️️
Е. Богомольский
57'
Замена
С. Сазончик
️️️️
С. Муниру
57'
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дарбо
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Скавыш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
15
Олег Евдокимов
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
8
Антон Шрамченко
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
11
Игор Иванович
ЦФ
6
Алекса Пейич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Минск
30
Марат Тарасюк
ВР
10
Сергей Сазончик
ЦП
31
Данила Князев
ЦП
7
Евгений Малашевич
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Шахтер
5
Никола Антич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
9
Dario Kolobarić
ЦФ
3-3-5
29
3
Чаговец
15
Касараб
15
Евдокимов
70
Муниру
10
Козлов
31
Пришивалко
21
6
Кузнецов
19
Богомольский
8
Шрамченко
3-2-1-4
32
Черник
99
Шевченко
24
Филипенко
3
Шатара
33
Сотников
77
Кендыш
98
Подстрелов
98
Дарбо
15
Скавыш
6
Пейич
11
Иванович
70
Муниру
10
Сазончик
10
Сазончик
70
Муниру
19
Богомольский
7
Малашевич
7
Малашевич
19
Богомольский
21
29
Пенчук
29
Пенчук
21
77
Кендыш
67
Бегунов
67
Бегунов
77
Кендыш
15
Скавыш
7
Стасевич
7
Стасевич
15
Скавыш
98
Подстрелов
30
Ахмеди
30
Ахмеди
98
Подстрелов
Остались в запасе
Минск
Шахтер
30
Марат Тарасюк
ВР
31
Данила Князев
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
5
Никола Антич
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
9
Dario Kolobarić
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
30
Марат Тарасюк
ВР
31
Данила Князев
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Остались в запасе
5
Никола Антич
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
9
Dario Kolobarić
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Минск - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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