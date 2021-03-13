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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Минск
Шахтер - Минск: обзор матча 13 марта 2021
Шахтер
13.03.2021, суббота, 20:45
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Минск
83'
Д. Дарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Минск
Замена
Р. Дебелко
️️️️
Д. Дарбо
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Касараб
️️️️
Е. Богомольский
89'
Вторая желтая
Ю. Остроух
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Стасевич
88'
84'
Желтая карточка
С. Муниру
ГОЛ! 1:0!
Д. Дарбо
Пас отдал
В. Ахмеди
83'
Замена
️️️️
G. Diasamidze
80'
75'
Замена
С. Сазончик
️️️️
А. Шрамченко
74'
Замена
M. Lutskiy
️️️️
Я. Яроцкий
Желтая карточка
А. Сачивко
62'
Желтая карточка
Г. Шевченко
61'
55'
Желтая карточка
Ю. Остроух
Замена
И. Иванович
️️️️
E. Vincent Okeuhie
46'
14'
Желтая карточка
К. Зинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
30
Валон Ахмеди
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Минск
1
Сергей Игнатович
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
21
Michael López
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
1
Максим Белов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
18
Никита Корзун
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
7
Игор Иванович
ЦФ
Минск
15
Максим Касараб
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
3-5-2
30
Гутор
24
Филипенко
20
Сачивко
5
Антич
99
Шевченко
77
Кендыш
0
7
Стасевич
30
Ахмеди
98
Дарбо
33
4-2-1-2
1
Игнатович
0
3
Чаговец
25
Остроух
16
Алисейко
70
Муниру
19
Зинович
23
Яроцкий
8
Шрамченко
21
7
Стасевич
98
Подстрелов
98
Подстрелов
7
Стасевич
98
Дарбо
27
Дебелко
27
Дебелко
98
Дарбо
33
7
Иванович
7
Иванович
33
23
Яроцкий
17
17
23
Яроцкий
Богомольский
15
Касараб
15
Касараб
Богомольский
8
Шрамченко
10
Сазончик
10
Сазончик
8
Шрамченко
19
Богомольский
19
Богомольский
Остались в запасе
Шахтер
Минск
18
Никита Корзун
ОП
32
Сергей Черник
ВР
1
Максим Белов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
29
Семен Пенчук
ЦФ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
18
Никита Корзун
ОП
32
Сергей Черник
ВР
1
Максим Белов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
Остались в запасе
29
Семен Пенчук
ЦФ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Шахтер - Минск
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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