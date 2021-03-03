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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 03 марта 2021
Барселона
03.03.2021, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Севилья
12'
У. Дембеле
90+4'
Ж. Пике
95'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Севилья
Желтая карточка
Тринкау
119'
106'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Х. Хордан
103'
Красная карточка
Л. де Йонг
103'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
101'
Желтая карточка
Х. Хордан
100'
Желтая карточка
Ж. Кунде
ГОЛ! 3:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Ж. Альба
95'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пике
Пас отдал
А. Гризманн
90'
+4
90'
+2
Вторая желтая
Фернандо
Замена
Тринкау
️️️️
У. Дембеле
89'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Педри
89'
79'
Замена
А. Гомес
️️️️
Сусо
Замена
Х. Фирпо
️️️️
О. Мингеса
78'
Замена
И. Мориба
️️️️
С. Бускетс
78'
Желтая карточка
Л. Месси
73'
73'
Пенальти не реализован!
Л. Окампос
Желтая карточка
О. Мингеса
67'
Замена
А. Гризманн
️️️️
С. Дест
63'
62'
Замена
Л. Окампос
️️️️
О. Торрес
54'
Замена
К. Рекик
️️️️
М. Акунья
54'
Замена
Х. Навас
️️️️
А. Видаль
54'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Л. де Йонг
37'
Желтая карточка
Фернандо
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-3-2-2
1
тер Стеген
30
Мингеса
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
8
Дест
8
Педри
21
де Йонг
10
Дембеле
10
Месси
4-1-2-1-2
31
Вацлик
22
Видаль
34
Карлос
23
Кунде
21
Акунья
5
Фернандо
8
Торрес
19
Хордан
10
Сусо
21
Эн-Несири
26
де Йонг
5
Бускетс
6
Мориба
6
Мориба
5
Бускетс
30
Мингеса
23
Фирпо
23
Фирпо
30
Мингеса
8
Дест
7
Гризманн
7
Гризманн
8
Дест
10
Дембеле
7
Тринкау
7
Тринкау
10
Дембеле
8
Педри
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
8
Педри
21
Акунья
4
Рекик
4
Рекик
21
Акунья
22
Видаль
16
Навас
16
Навас
22
Видаль
26
де Йонг
11
Ракитич
11
Ракитич
26
де Йонг
8
Торрес
7
Окампос
7
Окампос
8
Торрес
10
Сусо
10
Гомес
10
Гомес
10
Сусо
19
Хордан
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Хордан
Остались в запасе
Барселона
Севилья
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Барселона - Севилья
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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