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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 10 февраля 2021
Севилья
10.02.2021, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Барселона
25'
Ж. Кунде
85'
И. Ракитич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Барселона
90'
Замена
Тринкау
️️️️
С. Умтити
ГОЛ! 2:0!
И. Ракитич
Пас отдал
О. Торрес
85'
85'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Педри
Желтая карточка
А. Видаль
84'
Замена
О. Торрес
️️️️
Сусо
82'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
80'
Замена
К. Рекик
️️️️
А. Гомес
69'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
69'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
С. Эскудеро
69'
Желтая карточка
С. Эскудеро
66'
Желтая карточка
Х. Хордан
64'
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Альба
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кунде
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
4-1-2-1-2
37
Буну
18
Эскудеро
34
Карлос
23
Кунде
22
Видаль
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
10
Сусо
21
Эн-Несири
10
Гомес
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
23
Фирпо
30
Мингеса
14
Умтити
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
10
Дембеле
7
Гризманн
10
Гомес
4
Рекик
4
Рекик
10
Гомес
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
10
Сусо
8
Торрес
8
Торрес
10
Сусо
18
Эскудеро
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
18
Эскудеро
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
8
Педри
10
Пуч
10
Пуч
8
Педри
14
Умтити
7
Тринкау
7
Тринкау
14
Умтити
Остались в запасе
Севилья
Барселона
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
10
Алекс Кольядо
ПВ
6
Илаш Мориба
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
10
Алекс Кольядо
ПВ
6
Илаш Мориба
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Севилья - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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