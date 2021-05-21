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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Вадуц
Цюрих - Вадуц: обзор матча 21 мая 2021
Цюрих
21.05.2021, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
4 : 1
Завершен
Вадуц
9'
А. Маркезано
35'
С. Сейлер
70'
Б. Кололли
74'
В. Гнонто
2'
М. Ди Джусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Вадуц
88'
Желтая карточка
N. Hug
Замена
Н. Райхмут
️️️️
Б. Кололли
82'
Замена
️️️️
С. Сейлер
82'
ГОЛ! 4:1!
В. Гнонто
Пас отдал
Б. Кололли
74'
74'
Замена
B. Prokopic
️️️️
С. Гассер
71'
Замена
E. Ibrisimovic
️️️️
Ж. Шмид
Замена
В. Гнонто
️️️️
А. Маркезано
71'
ГОЛ! 3:1!
Б. Кололли
Пас отдал
А. Маркезано
70'
64'
Замена
Д. Джокич
️️️️
М. Суттер
Замена
А. Сесай
️️️️
A. Winter
64'
46'
Замена
Т. Чичек
️️️️
G. Luchinger
Желтая карточка
A. Winter
37'
ГОЛ! 2:1!
С. Сейлер
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Маркезано
Пас отдал
Ф. Рохнер
9'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Ди Джусто
Пас отдал
П. Дорн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
70
Нильс Райхмут
ПП
9
Ассан Сесай
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
10
Тунахан Чичек
АП
0
F. Rahimi
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
3-1-5-1
25
Брехнер
2
Камбери
5
Алити
4
Омераджич
20
Думбия
8
Сейлер
7
19
Маркезано
10
Кололли
27
Рохнер
9
Крамер
4-1-1-4
1
Бюхель
20
Дорн
6
Симани
24
Гассер
2
Шмид
14
Гаич
11
Ди Джусто
9
Суттер
22
0
25
7
9
Сесай
9
Сесай
7
10
Кололли
70
Райхмут
70
Райхмут
10
Кололли
19
Маркезано
29
Гнонто
29
Гнонто
19
Маркезано
24
Гассер
0
0
24
Гассер
2
Шмид
37
37
2
Шмид
9
Суттер
19
Джокич
19
Джокич
9
Суттер
0
10
Чичек
10
Чичек
0
Остались в запасе
Цюрих
Вадуц
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
4
Silvan Wallner
ЦФ
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
0
F. Rahimi
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
4
Silvan Wallner
ЦФ
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
Остались в запасе
0
F. Rahimi
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Цюрих - Вадуц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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