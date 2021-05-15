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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт: обзор матча 15 мая 2021
Санкт-Галлен
15.05.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
5 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
21'
Ж. Адаму
25'
Ж. Адаму
45+2'
Э. Йуан
51'
Э. Йуан
59'
В. Руис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
87'
Замена
Я. Летар
️️️️
N. Luchinger
78'
75'
Замена
А. Саншеш
️️️️
Д. Болинжи
Замена
К. Дуа
️️️️
Ж. Адаму
67'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Э. Йуан
67'
61'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Х. Маю
ГОЛ с пенальти! 5:0!
В. Руис
59'
57'
Желтая карточка
К. Пуэртас
52'
Желтая карточка
Д. Болинжи
ГОЛ! 4:0!
Э. Йуан
51'
46'
Замена
П. Бразау
️️️️
Г. Барес
ГОЛ! 3:0!
Э. Йуан
45'
+2
41'
Желтая карточка
M. Tsoungui
33'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Т. Сузуки
ГОЛ! 2:0!
Ж. Адаму
Пас отдал
Э. Йуан
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Адаму
Пас отдал
Э. Йуан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
0
N. Luchinger
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
15
Габриэль Барес
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
15
Marc Tsoungui
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Лозанна-Спорт
10
Альвин Саншеш
ЦП
20
Педру Бразау
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
2-5-3
1
Зиги
20
Стержиу
15
Кабраль
16
Гертлер
88
Квинтийя
30
Руис
4
Стильхарт
23
Фазлийи
27
Йуан
20
Адаму
0
2-1-5-2
1
Мори
4
Йенц
20
Лосли
15
Барес
28
Бораниясевич
21
Пуэртас
7
Кукурузович
14
Маю
25
Сузуки
19
Болинжи
15
20
Адаму
9
Дуа
9
Дуа
20
Адаму
0
14
Летар
14
Летар
0
27
Йуан
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Йуан
19
Болинжи
10
Саншеш
10
Саншеш
19
Болинжи
15
Барес
20
Бразау
20
Бразау
15
Барес
25
Сузуки
29
Гессан
29
Гессан
25
Сузуки
14
Маю
98
Зехнини
98
Зехнини
14
Маю
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт
25
Лукаш Ватковяк
ВР
27
Борис Бабич
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
1
Thomas Castella
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
27
Борис Бабич
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
26
Tim Staubli
ЦП
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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