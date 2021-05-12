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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Санкт-Галлен
Цюрих - Санкт-Галлен: обзор матча 12 мая 2021
Цюрих
12.05.2021, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
24'
Т. Айегун
45+3'
Ф. Рохнер
70'
Л. Гертлер
85'
Ж. Адаму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Санкт-Галлен
89'
Замена
T. Staubli
️️️️
В. Руис
85'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Адаму
Пас отдал
Ж. Квинтийя
Замена
А. Сесай
️️️️
Б. Крамер
85'
Желтая карточка
Т. Домджони
78'
Замена
Т. Домджони
️️️️
Б. Джемаили
72'
Замена
A. Winter
️️️️
Б. Кололли
72'
70'
ГОЛ! 2:1!
Л. Гертлер
Пас отдал
Э. Йуан
61'
Замена
К. Дуа
️️️️
Б. Бабич
61'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Ж. Гуйемено
56'
Желтая карточка
В. Руис
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рохнер
Пас отдал
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
45'
+3
Замена
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
️️️️
Т. Айегун
30'
ГОЛ! 1:0!
Т. Айегун
Пас отдал
Б. Джемаили
24'
16'
Замена
B. Traore
️️️️
М. Мухайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Натан
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
0
N. Luchinger
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
71
Хекуран Криэциу
ОП
7
Adrian Winter
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
9
Квадво Дуа
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
3-1-5-1
25
Брехнер
2
Камбери
5
Натан
5
Алити
20
Думбия
21
Джемаили
15
Айегун
19
Маркезано
10
Кололли
27
Рохнер
9
Крамер
3-5-2
1
Зиги
15
Кабраль
20
Стержиу
28
Мухайм
16
Гертлер
88
Квинтийя
30
Руис
21
Гуйемено
4
Стильхарт
27
Бабич
0
9
Крамер
9
Сесай
9
Сесай
9
Крамер
10
Кололли
7
7
10
Кололли
15
Айегун
27
27
15
Айегун
21
Джемаили
8
Домджони
8
Домджони
21
Джемаили
21
Гуйемено
20
Адаму
20
Адаму
21
Гуйемено
28
Мухайм
21
21
28
Мухайм
27
Бабич
9
Дуа
9
Дуа
27
Бабич
30
Руис
26
26
30
Руис
Остались в запасе
Цюрих
Санкт-Галлен
1
Живко Костадинович
ВР
71
Хекуран Криэциу
ОП
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
M. Nuhu
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
71
Хекуран Криэциу
ОП
4
Silvan Wallner
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
M. Nuhu
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Цюрих - Санкт-Галлен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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