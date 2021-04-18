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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Вадуц
Лозанна-Спорт - Вадуц: обзор матча 18 апреля 2021
Лозанна-Спорт
18.04.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Вадуц
53'
Л. Да Кунья
58'
Д. Болинжи
34'
М. Гаич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Вадуц
90'
+3
Желтая карточка
Y. Gomes
86'
Желтая карточка
Т. Чичек
Желтая карточка
Х. Маю
84'
83'
Замена
M. Coulibaly
️️️️
Д. Джокич
83'
Замена
Y. Gomes
️️️️
Ж. Шмид
Замена
Х. Маю
️️️️
Д. Болинжи
80'
Замена
Г. Барес
️️️️
Л. Да Кунья
76'
Желтая карточка
Д. Болинжи
73'
72'
Замена
Т. Чичек
️️️️
С. Гассер
72'
Замена
М. Суттер
️️️️
М. Ди Джусто
ГОЛ! 2:1!
Д. Болинжи
Пас отдал
P. Egil Flo
58'
ГОЛ! 1:1!
Л. Да Кунья
Пас отдал
Д. Болинжи
53'
Замена
М. Нанизаямо
️️️️
Т. Сузуки
46'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Гаич
21'
Желтая карточка
Y. Schmid
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Лозанна-Спорт
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
14
Хишам Маю
ЦП
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
10
Тунахан Чичек
АП
0
F. Rahimi
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
2-4-4
1
Мори
4
Йенц
20
Лосли
25
Сузуки
21
Пуэртас
7
Кукурузович
28
Бораниясевич
7
Да Кунья
19
Болинжи
29
Гессан
13
4-1-1-4
1
Бюхель
20
Дорн
6
Симани
24
Гассер
2
Шмид
14
Гаич
11
Ди Джусто
0
22
19
Джокич
25
25
Сузуки
37
Нанизаямо
37
Нанизаямо
25
Сузуки
7
Да Кунья
15
Барес
15
Барес
7
Да Кунья
19
Болинжи
14
Маю
14
Маю
19
Болинжи
2
Шмид
35
35
2
Шмид
11
Ди Джусто
9
Суттер
9
Суттер
11
Ди Джусто
19
Джокич
0
0
19
Джокич
24
Гассер
10
Чичек
10
Чичек
24
Гассер
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Вадуц
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
0
F. Rahimi
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Остались в запасе
0
F. Rahimi
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Лозанна-Спорт - Вадуц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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