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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Сьон
Вадуц - Сьон: обзор матча 11 апреля 2021
Вадуц
11.04.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Сьон
76'
G. Luchinger
79'
Д. Джокич
85'
Д. Джокич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Сьон
Замена
F. Rahimi
️️️️
М. Гаич
89'
ГОЛ! 3:0!
Д. Джокич
85'
83'
Замена
Г. Оаро
️️️️
Y. Wakatsuki
82'
Замена
Л. Тупта
️️️️
А. Гргич
ГОЛ! 2:0!
Д. Джокич
79'
Замена
Y. Gomes
️️️️
М. Ди Джусто
79'
78'
Вторая желтая
Балтасар
77'
Желтая карточка
I. Martić
ГОЛ! 1:0!
G. Luchinger
Пас отдал
Д. Симани
76'
60'
Замена
Y. Wakatsuki
️️️️
Г. Карлен
Замена
Д. Джокич
️️️️
M. Coulibaly
56'
Замена
Т. Чичек
️️️️
С. Гассер
56'
Замена
L. Obexer
️️️️
N. Hug
56'
37'
Желтая карточка
Балтасар
Желтая карточка
N. Hug
21'
Желтая карточка
Ж. Шмид
16'
9'
Желтая карточка
А. Гргич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
10
Тунахан Чичек
АП
9
Мануэль Суттер
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Любомир Тупта
ЛВ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-1-1-4
1
Бюхель
2
Шмид
6
Симани
24
Гассер
20
Дорн
14
Гаич
11
Ди Джусто
25
0
22
0
2-4-4
18
Фикеншер
5
19
Бамерт
8
Гргич
23
Тосетти
34
Ндойе
8
Балтасар
11
Карлен
17
Ульдрикис
27
8
0
19
Джокич
19
Джокич
0
24
Гассер
10
Чичек
10
Чичек
24
Гассер
22
21
21
22
14
Гаич
0
0
14
Гаич
11
Ди Джусто
35
35
11
Ди Джусто
11
Карлен
18
18
11
Карлен
8
Гргич
29
Тупта
29
Тупта
8
Гргич
99
Оаро
99
Оаро
Остались в запасе
Вадуц
Сьон
9
Мануэль Суттер
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Главный тренер
Джорджо Контини
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
9
Мануэль Суттер
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Остались в запасе
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Вадуц - Сьон
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
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22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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