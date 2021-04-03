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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Цюрих
Санкт-Галлен - Цюрих: обзор матча 03 апреля 2021
Санкт-Галлен
03.04.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Цюрих
76'
К. Дуа
45+3'
Б. Кололли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Цюрих
81'
Вторая желтая
У. Думбия
81'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Б. Кололли
ГОЛ! 1:1!
К. Дуа
Пас отдал
В. Руис
76'
Вторая желтая
Ж. Квинтийя
67'
65'
Замена
С. Сейлер
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
61'
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
К. Дуа
️️️️
Ж. Гуйемено
46'
Замена
Э. Йуан
️️️️
N. Luchinger
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Кололли
Желтая карточка
Л. Ати Зиги
45'
+1
Желтая карточка
N. Luchinger
44'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
43'
33'
Желтая карточка
У. Думбия
32'
Желтая карточка
Ф. Рохнер
Желтая карточка
Ж. Адаму
29'
7'
Желтая карточка
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
0
N. Luchinger
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
20
Усман Думбия
ОП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Стефан Сейлер
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
2-5-1-2
1
Зиги
28
Мухайм
20
Стержиу
30
Руис
88
Квинтийя
16
Гертлер
23
Фазлийи
4
Стильхарт
21
Гуйемено
20
Адаму
0
2-2-5
25
Брехнер
5
Натан
5
Алити
71
Криэциу
20
Думбия
27
Рохнер
21
Джемаили
15
Айегун
10
Кололли
27
21
Гуйемено
9
Дуа
9
Дуа
21
Гуйемено
0
27
Йуан
27
Йуан
0
10
Кололли
29
Гнонто
29
Гнонто
10
Кололли
27
8
Сейлер
8
Сейлер
27
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
Сесай
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Цюрих
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
1
Живко Костадинович
ВР
4
Silvan Wallner
ЦФ
8
Тони Домджони
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
4
Silvan Wallner
ЦФ
8
Тони Домджони
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Санкт-Галлен - Цюрих
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
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