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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен: обзор матча 20 марта 2021
Лозанна-Спорт
20.03.2021, суббота, 20:15
Швейцария. Суперлига, 26 тур
4 : 3
Завершен
Санкт-Галлен
6'
Л. Да Кунья
16'
Н. Бораниясевич
34'
Т. Сузуки
73'
Т. Сузуки
20'
Б. Стильхарт
50'
Ж. Адаму
65'
В. Руис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
89'
Замена
M. Nuhu
️️️️
Б. Стильхарт
Замена
M. Tsoungui
️️️️
Т. Сузуки
89'
86'
Замена
N. Simon
️️️️
Я. Летар
Замена
Г. Барес
️️️️
Л. Да Кунья
74'
ГОЛ! 4:3!
Т. Сузуки
Пас отдал
С. Кукурузович
73'
66'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
65'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
В. Руис
Желтая карточка
Д. Мори
63'
50'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Адаму
Пас отдал
К. Дуа
46'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
T. Staubli
Желтая карточка
К. Пуэртас
38'
ГОЛ! 3:1!
Т. Сузуки
Пас отдал
С. Кукурузович
34'
20'
ГОЛ! 2:1!
Б. Стильхарт
Пас отдал
Ж. Квинтийя
ГОЛ! 2:0!
Н. Бораниясевич
Пас отдал
Х. Маю
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Да Кунья
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
14
Яннис Летар
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лозанна-Спорт
15
Габриэль Барес
ОП
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
0
N. Luchinger
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
77
Nsana Simon
ЦФ
2-5-3
1
Мори
20
Лосли
4
Йенц
25
Сузуки
21
Пуэртас
7
Кукурузович
14
Маю
28
Бораниясевич
29
Гессан
13
7
Да Кунья
3-5-1-1
1
Зиги
14
Летар
20
Стержиу
28
Мухайм
30
Руис
26
88
Квинтийя
21
Гуйемено
4
Стильхарт
9
Дуа
27
Йуан
25
Сузуки
15
15
25
Сузуки
7
Да Кунья
15
Барес
15
Барес
7
Да Кунья
26
20
Адаму
20
Адаму
26
4
Стильхарт
3
3
4
Стильхарт
14
Летар
77
77
14
Летар
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
0
N. Luchinger
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
0
N. Luchinger
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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