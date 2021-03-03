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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Лозанна-Спорт
Вадуц - Лозанна-Спорт: обзор матча 03 марта 2021
Вадуц
03.03.2021, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Лозанна-Спорт
44'
Д. Болинжи
90+5'
M. Tsoungui
90+7'
Л. Да Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Лозанна-Спорт
90'
+7
ГОЛ! 0:3!
Л. Да Кунья
Пас отдал
Н. Бораниясевич
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
M. Tsoungui
88'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Х. Маю
85'
Желтая карточка
Д. Болинжи
Замена
M. Coulibaly
️️️️
М. Ди Джусто
79'
Замена
Y. Gomes
️️️️
G. Luchinger
79'
Замена
С. Гассер
️️️️
L. Obexer
73'
72'
Замена
M. Tsoungui
️️️️
Э. Гессан
60'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
52'
Желтая карточка
Х. Маю
47'
Желтая карточка
Т. Сузуки
Желтая карточка
L. Obexer
46'
Замена
М. Суттер
️️️️
E. Ibrisimovic
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Болинжи
Пас отдал
Т. Сузуки
40'
Желтая карточка
С. Кукурузович
Желтая карточка
E. Ibrisimovic
34'
Желтая карточка
М. Ди Джусто
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
11
Маттео Ди Джусто
АП
0
F. Rahimi
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
15
Габриэль Барес
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
29
Эванн Гессан
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
Лозанна-Спорт
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
48
Théo Rochat
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
2-1-2-5
1
Бюхель
6
Симани
20
Дорн
14
Гаич
11
Ди Джусто
10
Чичек
25
37
21
0
0
1-1-5-3
1
Мори
20
Лосли
15
Барес
28
Бораниясевич
21
Пуэртас
7
Кукурузович
14
Маю
25
Сузуки
19
Болинжи
13
29
Гессан
37
9
Суттер
9
Суттер
37
11
Ди Джусто
0
0
11
Ди Джусто
21
24
Гассер
24
Гассер
21
0
35
35
0
29
Гессан
15
15
29
Гессан
14
Маю
7
Да Кунья
7
Да Кунья
14
Маю
Остались в запасе
Вадуц
Лозанна-Спорт
12
Юстин Оспельт
ВР
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
22
Nico Hug
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
1
Thomas Castella
ЦФ
48
Théo Rochat
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
22
Nico Hug
ЦФ
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
48
Théo Rochat
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Вадуц - Лозанна-Спорт
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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