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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Вадуц
Сьон - Вадуц: обзор матча 28 февраля 2021
Сьон
28.02.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Вадуц
73'
G. Luchinger (П)
90+3'
M. Coulibaly (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Вадуц
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
M. Coulibaly
Замена
Y. Wakatsuki
️️️️
I. Martić
77'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Г. Карлен
77'
Замена
J. Khasa
️️️️
С. Ди
76'
74'
Замена
E. Ibrisimovic
️️️️
Д. Джокич
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
G. Luchinger
71'
Замена
M. Coulibaly
️️️️
Y. Gomes
Желтая карточка
Г. Карлен
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Бамерт
39'
Желтая карточка
Л. Тупта
31'
Желтая карточка
А. Гргич
19'
Замена
М. Тосетти
️️️️
G. Christian Zock Abep
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
0
Luca Clemenza
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
11
Маттео Ди Джусто
АП
19
Деян Джокич
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
0
S. Santin
ЦП
22
Nico Hug
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
1-3-1-5
16
Фаюлу
19
Бамерт
20
Ди
34
Ндойе
8
Гргич
29
Тупта
77
11
Карлен
0
6
27
3-1-5
1
Бюхель
20
Дорн
2
Шмид
24
Гассер
11
Ди Джусто
21
0
25
35
0
20
Ди
29
29
20
Ди
27
18
18
27
6
23
Тосетти
23
Тосетти
6
11
Карлен
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
11
Карлен
19
Джокич
37
37
19
Джокич
35
0
0
35
Остались в запасе
Сьон
Вадуц
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
12
Юстин Оспельт
ВР
22
Nico Hug
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
0
S. Santin
ЦП
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
22
Nico Hug
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
0
S. Santin
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Сьон - Вадуц
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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