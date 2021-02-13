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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Санкт-Галлен
Сьон - Санкт-Галлен: обзор матча 13 февраля 2021
Сьон
13.02.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
4'
А. Гргич (П)
51'
Ж. Гуйемено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Санкт-Галлен
Замена
L. Lacroix
️️️️
J. Ruiz
90'
+1
Замена
С. Ди
️️️️
Л. Тупта
80'
76'
Замена
Э. Йуан
️️️️
К. Дуа
69'
Замена
T. Staubli
️️️️
Ж. Гуйемено
69'
Замена
Б. Бабич
️️️️
В. Руис
Замена
Г. Карлен
️️️️
Р. Ульдрикис
65'
Замена
Г. Оаро
️️️️
Балтасар
65'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
57'
51'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
К. Дуа
15'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
15'
Пенальти не реализован!
Ж. Квинтийя
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гргич
4'
3'
Желтая карточка
M. Nuhu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Серей Ди
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Léo Lacroix
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
3-3-1-3
16
Фаюлу
52
Весли
5
5
8
Балтасар
34
Ндойе
8
Гргич
29
Тупта
17
Ульдрикис
77
6
2-5-1-2
1
Зиги
23
Фазлийи
20
Стержиу
16
Гертлер
30
Руис
4
Стильхарт
21
Гуйемено
88
Квинтийя
9
Дуа
21
3
5
4
4
5
29
Тупта
20
Ди
20
Ди
29
Тупта
8
Балтасар
99
Оаро
99
Оаро
8
Балтасар
17
Ульдрикис
11
Карлен
11
Карлен
17
Ульдрикис
30
Руис
27
Бабич
27
Бабич
30
Руис
21
Гуйемено
26
26
21
Гуйемено
9
Дуа
27
Йуан
27
Йуан
9
Дуа
Остались в запасе
Сьон
Санкт-Галлен
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
14
Яннис Летар
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
14
Яннис Летар
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Сьон - Санкт-Галлен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Сьон
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21.11.2026
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1 : 1
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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