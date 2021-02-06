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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Цюрих
Вадуц - Цюрих: обзор матча 06 февраля 2021
Вадуц
06.02.2021, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Цюрих
54'
М. Гаич (П)
65'
Ж. Шмид
78'
М. Ди Джусто
43'
А. Маркезано
84'
Ф. Алити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Цюрих
Желтая карточка
F. Rahimi
90'
+1
Замена
F. Rahimi
️️️️
G. Luchinger
88'
84'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Алити
Пас отдал
Б. Крамер
ГОЛ! 3:1!
М. Ди Джусто
Пас отдал
M. Coulibaly
78'
78'
Замена
Т. Домджони
️️️️
А. Маркезано
78'
Замена
У. Думбия
️️️️
Б. Джемаили
78'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
A. Winter
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
Т. Чичек
76'
Замена
M. Coulibaly
️️️️
М. Суттер
76'
73'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Т. Айегун
Замена
B. Prokopic
️️️️
С. Гассер
73'
65'
Желтая карточка
Б. Джемаили
ГОЛ! 2:1!
Ж. Шмид
Пас отдал
С. Гассер
65'
59'
Замена
В. Гнонто
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
58'
Желтая карточка
A. Winter
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гаич
54'
47'
Желтая карточка
А. Маркезано
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Маркезано
Пас отдал
А. Сесай
Желтая карточка
М. Гаич
42'
Желтая карточка
Т. Чичек
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
21
Linus Obexer
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
11
Маттео Ди Джусто
АП
0
M. Coulibaly
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Блаж Крамер
ЦФ
4-1-1-4
1
Бюхель
2
Шмид
6
Симани
24
Гассер
20
Дорн
14
Гаич
10
Чичек
21
9
Суттер
0
25
3-1-5-1
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
5
Алити
71
Криэциу
19
Маркезано
21
Джемаили
15
Айегун
27
7
9
Сесай
9
Суттер
0
0
9
Суттер
0
0
0
0
24
Гассер
0
0
24
Гассер
10
Чичек
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
10
Чичек
7
27
Рохнер
27
Рохнер
7
21
Джемаили
20
Думбия
20
Думбия
21
Джемаили
27
29
Гнонто
29
Гнонто
27
19
Маркезано
8
Домджони
8
Домджони
19
Маркезано
15
Айегун
9
Крамер
9
Крамер
15
Айегун
Остались в запасе
Вадуц
Цюрих
12
Юстин Оспельт
ВР
22
Nico Hug
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
22
Nico Hug
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Вадуц - Цюрих
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
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