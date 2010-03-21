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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Челси
Блэкберн - Челси: обзор матча 21 марта 2010
Блэкберн
21.03.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Челси
70'
Э. Диуф
6'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Челси
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
С. Н'Зонзи
+3
+1
Замена
Д. Старридж
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
Ю. Жирков
Замена
Деку
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 1:1!
Э. Диуф
Пас отдал
М. Сальгадо
Замена
Д. Робертс
️️️️
Н. Калинич
Замена
Б. Эмертон
️️️️
Д. Данн
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Б. Иванович
Травма
Б. Иванович
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Н. Анелька
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
4
Кристофер Самба
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЛП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
АП
8
Мортен Гамст Педерсен
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Саломон Калу
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
29
Амин Линганзи
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Челси
50
Ян Шебек
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
0
Деку
ЦП
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-1-1
12
Браун
13
Ольссон
4
Самба
4
Джонс
2
Сальгадо
21
Диуф
42
Эндрюс
17
Данн
8
Педерсен
15
Н'Зонзи
9
Калинич
4-4-2
22
Тернбулл
20
Иванович
26
Терри
33
Алекс
19
Феррейра
8
Калу
12
Оби Микел
8
Лэмпард
13
Малуда
11
Дрогба
39
Анелька
15
Н'Зонзи
30
Хойлетт
30
Хойлетт
15
Н'Зонзи
17
Данн
7
Эмертон
7
Эмертон
17
Данн
9
Калинич
33
Робертс
33
Робертс
9
Калинич
20
Иванович
18
Жирков
18
Жирков
20
Иванович
8
Калу
0
Деку
0
Деку
8
Калу
39
Анелька
15
Старридж
15
Старридж
39
Анелька
Остались в запасе
Блэкберн
Челси
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
29
Амин Линганзи
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
50
Ян Шебек
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
29
Амин Линганзи
ПП
Остались в запасе
50
Ян Шебек
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Блэкберн - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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