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Тоттенхэм - Блэкберн
Тоттенхэм - Блэкберн: обзор матча 13 марта 2010
Тоттенхэм
13.03.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Блэкберн
45+1'
Д. Дефо
55'
Р. Павлюченко
85'
Р. Павлюченко
80'
К. Самба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Блэкберн
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 3:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Г. Бэйл
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Дефо
ГОЛ! 2:1!
К. Самба
Пас отдал
М. Гамст Педерсен
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Г. Живе
Замена
К. Эндрюс
️️️️
Б. Эмертон
ГОЛ! 2:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Д. Дефо
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
Пас отдал
В. Чорлука
+1
Замена
Д. Браун
️️️️
П. Робинсон
Травма
П. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Нико Кранчар
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
28
Гаэль Живе
ЦЗ
4
Кристофер Самба
(К)
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
13
Мартин Ольссон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
17
Дэвид Данн
АП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
15
Питер Крауч
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
42
Кейт Эндрюс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
4
Бассонг
20
Доусон
14
Чорлука
18
Бэйл
10
Модрич
8
Паласиос
19
Кранчар
9
Дефо
10
Павлюченко
4-4-1-1
17
Робинсон
2
Сальгадо
28
Живе
4
Самба
39
Шимбонда
7
Эмертон
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
13
Ольссон
17
Данн
9
Калинич
10
Модрич
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
10
Модрич
9
Дефо
15
Крауч
15
Крауч
9
Дефо
17
Робинсон
12
Браун
12
Браун
17
Робинсон
7
Эмертон
42
Эндрюс
42
Эндрюс
7
Эмертон
28
Живе
9
Ди Санто
9
Ди Санто
28
Живе
Остались в запасе
Тоттенхэм
Блэкберн
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Гарри Реднапп
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Остались в запасе
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Тоттенхэм - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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