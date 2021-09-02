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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Англия
Венгрия - Англия: обзор матча 02 сентября 2021
Венгрия
02.09.2021, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 4 тур
0 : 4
Завершен
Англия
55'
Р. Стерлинг
63'
Г. Кейн
69'
Г. Магуайр
87'
Д. Райс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Англия
Желтая карточка
Д. Газдаг
89'
88'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Райс
88'
Замена
Б. Сака
️️️️
Д. Грилиш
87'
ГОЛ! 0:4!
Д. Райс
Пас отдал
Д. Грилиш
84'
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Маунт
Замена
Д. Газдаг
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
82'
Замена
К. Варга
️️️️
Б. Болла
70'
69'
ГОЛ! 0:3!
Г. Магуайр
Пас отдал
Л. Шоу
Замена
Д. Шаллой
️️️️
Р. Салаи
66'
63'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Стерлинг
Желтая карточка
В. Орбан
58'
56'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
М. Маунт
54'
Желтая карточка
Д. Райс
Желтая карточка
Б. Болла
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
19
Мэйсон Маунт
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
0
Марк Тамаш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
9
Саболч Шен
ЛВ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
10
Тамаш Шери
ЦФ
25
Янош Хан
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Патрик Бэмфорд
ЦФ
3-2-1-3-1
12
Гулачи
4
Салаи
14
Болла
5
Фиола
6
Орбан
3
Кечкеш
13
Шафер
10
Собослаи
15
Кляйнхайзлер
20
Салаи
9
Салаи
4-2-3-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
3
Шоу
4
Райс
14
Филлипс
10
Стерлинг
19
Маунт
17
Грилиш
9
Кейн
14
Болла
19
Варга
19
Варга
14
Болла
15
Кляйнхайзлер
16
Газдаг
16
Газдаг
15
Кляйнхайзлер
20
Салаи
0
Шаллой
0
Шаллой
20
Салаи
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
19
Маунт
7
Лингард
7
Лингард
19
Маунт
17
Грилиш
7
Сака
7
Сака
17
Грилиш
Остались в запасе
Венгрия
Англия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
0
Марк Тамаш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
23
Неманья Николич
ЦФ
10
Тамаш Шери
ЦФ
25
Янош Хан
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
13
Сэм Джонстон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
9
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
1
Денеш Дибус
ВР
22
Адам Богдан
ВР
0
Марк Тамаш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
23
Неманья Николич
ЦФ
10
Тамаш Шери
ЦФ
25
Янош Хан
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
13
Сэм Джонстон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
9
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Венгрия - Англия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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