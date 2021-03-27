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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Португалия
Сербия - Португалия: обзор матча 27 марта 2021
Сербия
27.03.2021, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 2 тур
2 : 2
Завершен
Португалия
46'
А. Митрович
60'
Ф. Костич
11'
Д. Жота
36'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Португалия
90'
+4
Желтая карточка
К. Роналду
Красная карточка
Н. Миленкович
90'
+2
90'
+1
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Митрович
87'
Желтая карточка
А. Митрович
85'
85'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Д. Жота
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Д. Тадич
82'
72'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
С. Оливейра
72'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Ж. Канселу
Замена
М. Ристич
️️️️
Ф. Костич
72'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Костич
Пас отдал
Н. Радоньич
60'
Желтая карточка
Н. Максимович
57'
54'
Желтая карточка
Ж. Фонте
53'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:2!
А. Митрович
Пас отдал
Н. Радоньич
46'
Замена
Н. Максимович
️️️️
Д. Лазович
46'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Влахович
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Жота
Пас отдал
С. Соареш
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
13
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Сербия
23
Джордже Николич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
22
Марко Петкович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
0
Ненад Крстичич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
Португалия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
17
Педру Нету
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
3-3-2-2
1
Дмитрович
13
Митрович
4
Миленкович
3
Павлович
22
Лазович
20
Милинкович-Савич
6
Гудель
10
Тадич
11
Костич
23
Влахович
9
Митрович
4-1-1-3-1
12
Лопеш
20
Канселу
6
Фонте
3
Диаш
21
Соареш
13
Перейра
24
Оливейра
10
Силва
8
Фернандеш
21
Жота
7
Роналду
11
Костич
19
Ристич
19
Ристич
11
Костич
22
Лазович
5
Максимович
5
Максимович
22
Лазович
10
Тадич
21
Джуричич
21
Джуричич
10
Тадич
23
Влахович
7
Радоньич
7
Радоньич
23
Влахович
9
Митрович
8
Йович
8
Йович
9
Митрович
20
Канселу
19
Мендеш
19
Мендеш
20
Канселу
8
Фернандеш
6
Палинья
6
Палинья
8
Фернандеш
24
Оливейра
16
Саншеш
16
Саншеш
24
Оливейра
21
Жота
10
Феликс
10
Феликс
21
Жота
Остались в запасе
Сербия
Португалия
23
Джордже Николич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
22
Марко Петкович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
0
Ненад Крстичич
ЦП
Главный тренер
Драган Стойкович
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
17
Педру Нету
ЛВ
9
Андре Силва
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
23
Джордже Николич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
22
Марко Петкович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
0
Ненад Крстичич
ЦП
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
17
Педру Нету
ЛВ
9
Андре Силва
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Сербия - Португалия
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
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