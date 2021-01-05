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Расписание матчей
Испания. Кубок
Линарес - Севилья
Линарес - Севилья: обзор матча 05 января 2021
Линарес
05.01.2021, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Севилья
45+1'
О. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линарес - Севилья
82'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Фернандо
82'
Замена
Й. Наньон
️️️️
О. Торрес
74'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
М. Эль-Хаддади
74'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
Желтая карточка
Ф. Карнисер
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
О. Родригес
Желтая карточка
J. Manuel Cruz
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линарес
13
Брима Разак
ВР
18
Дани Перехон
ПЗ
10
Фран Карнисер
АП
9
Marc Mas Costa
ЦФ
12
Gabri Cortés
ЦФ
17
José Manuel Cruz
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Линарес
20
Neto
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
1-1-3
13
Разак
18
Перехон
10
Карнисер
17
12
9
4-1-1-2-2
37
Буну
22
Видаль
21
Гомес
4
Рекик
23
Кунде
5
Фернандо
8
Торрес
14
Родригес
11
Идрисси
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
8
Торрес
23
Наньон
23
Наньон
8
Торрес
5
Фернандо
19
Хордан
19
Хордан
5
Фернандо
16
Эль-Хаддади
20
Васкес
20
Васкес
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
Остались в запасе
Линарес
Севилья
20
Neto
ЦФ
21
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Хави Диас
ВР
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
20
Neto
ЦФ
Остались в запасе
21
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Хави Диас
ВР
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Линарес - Севилья
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Линарес
Испания. Кубок, 1/32 финала
Линарес
1 : 3
07.12.2023
Эльче
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Линарес
0 : 5
04.01.2023
Севилья
Испания. Кубок, 2 раунд
Линарес
1 : 0
22.12.2022
Расинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Унион Адарве
1 : 2
13.11.2022
Линарес
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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