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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Челси
Атлетико - Челси: обзор матча 23 февраля 2021
Атлетико
23.02.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Челси
68'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Челси
Желтая карточка
Т. Лемар
90'
+3
87'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Т. Вернер
87'
Замена
К. Хаверц
️️️️
О. Жиру
Замена
Р. Лоди
️️️️
Ж. Феликс
84'
Замена
Витоло
️️️️
М. Эрмосо
84'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
С. Ньигес
82'
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Корреа
82'
80'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Хадсон-Одои
74'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Маунт
74'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Ковачич
68'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
64'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
М. Льоренте
63'
2'
Желтая карточка
М. Маунт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Альваро Гарсия
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
15
Савич
22
Эрмосо
18
Фелипе
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
18
Лемар
10
Корреа
9
Суарес
79
Феликс
4-1-1-2-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
11
Вернер
9
Жиру
79
Феликс
6
Лоди
6
Лоди
79
Феликс
8
Ньигес
34
Торрейра
34
Торрейра
8
Ньигес
22
Эрмосо
7
Витоло
7
Витоло
22
Эрмосо
10
Корреа
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Корреа
11
Вернер
11
Пулишич
11
Пулишич
11
Вернер
7
Хадсон-Одои
24
Джеймс
24
Джеймс
7
Хадсон-Одои
8
Ковачич
91
Канте
91
Канте
8
Ковачич
7
Маунт
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Маунт
9
Жиру
29
Хаверц
29
Хаверц
9
Жиру
Остались в запасе
Атлетико
Челси
26
Альваро Гарсия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
26
Альваро Гарсия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Атлетико - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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