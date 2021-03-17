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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Атлетико
Челси - Атлетико: обзор матча 17 марта 2021
Челси
17.03.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Атлетико
34'
Х. Зиеш
90+4'
Эмерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Атлетико
ГОЛ! 2:0!
Эмерсон
Пас отдал
К. Пулишич
90'
+4
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Алонсо
90'
+4
Замена
Эмерсон
️️️️
К. Хаверц
90'
+3
83'
Красная карточка
С. Савич
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Т. Вернер
83'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Х. Зиеш
77'
72'
Желтая карточка
Коке
69'
Замена
Т. Лемар
️️️️
К. Триппьер
60'
Желтая карточка
Х. Хименес
59'
Замена
А. Корреа
️️️️
Л. Суарес
53'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Я. Карраско
51'
Желтая карточка
С. Ньигес
46'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Р. Лоди
ГОЛ! 1:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
Т. Вернер
34'
31'
Желтая карточка
Р. Лоди
Желтая карточка
К. Хаверц
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Хаким Зиеш
ЛП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
24
Рис Джеймс
ПП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Челси
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Атлетико
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-3-2
16
Менди
3
Алонсо
4
Зума
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
22
Зиеш
8
Ковачич
24
Джеймс
29
Хаверц
11
Вернер
4-3-1-2
13
Облак
2
Триппьер
20
Хименес
15
Савич
6
Лоди
14
Льоренте
8
Ньигес
6
Коке
10
Карраско
79
Феликс
9
Суарес
11
Вернер
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Вернер
22
Зиеш
11
Пулишич
11
Пулишич
22
Зиеш
29
Хаверц
33
Эмерсон
33
Эмерсон
29
Хаверц
3
Алонсо
33
Чилвел
33
Чилвел
3
Алонсо
6
Лоди
22
Эрмосо
22
Эрмосо
6
Лоди
2
Триппьер
18
Лемар
18
Лемар
2
Триппьер
9
Суарес
10
Корреа
10
Корреа
9
Суарес
10
Карраско
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Карраско
Остались в запасе
Челси
Атлетико
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Челси - Атлетико
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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