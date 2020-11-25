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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нэшвилл
Торонто - Нэшвилл: обзор матча 25 ноября 2020
Торонто
25.11.2020, среда, 02:00
США. МЛС
0 : 1
Завершен
Нэшвилл
108'
Д. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торонто - Нэшвилл
118'
Замена
J. Anibaba
️️️️
Р. Леаль
Замена
E. Gallardo
️️️️
Р. Ларея
112'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
O. Gonzalez
112'
111'
Замена
M. LaGrassa
️️️️
Х. Мухтар
108'
ГОЛ! 0:1!
Д. Риос
106'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
А. Мьюил
106'
Замена
Д. Джонс
️️️️
T. Anunga
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
П. Пьятти
102'
Замена
T. Gallacher
️️️️
Ауро
101'
Замена
P. Mullins
️️️️
J. Altidore
82'
71'
Замена
Д. Риос
️️️️
Й. Кадис
Замена
A. Akinola
️️️️
N. DeLeon
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Торонто
26
Alex Bono
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
11
Erickson Gallardo
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
3-2-1-4
31
Вестберг
21
Ауро
34
17
Мавинга
22
Ларея
21
Осорио
10
Пьятти
4
17
8
Посуэло
18
4-4-2
1
2
Джонстон
4
25
Циммерман
2
Ловиц
11
Леаль
10
Мухтар
19
Мьюил
13
МакКарти
27
29
Кадис
10
Пьятти
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
10
Пьятти
21
Ауро
3
3
21
Ауро
22
Ларея
11
11
22
Ларея
34
6
Фрейзер
6
Фрейзер
34
18
9
9
18
17
13
13
17
19
Мьюил
23
Вашингтон
23
Вашингтон
19
Мьюил
27
20
Джонс
20
Джонс
27
10
Мухтар
22
22
10
Мухтар
11
Леаль
3
3
11
Леаль
29
Кадис
14
Риос
14
Риос
29
Кадис
Остались в запасе
Торонто
Нэшвилл
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
30
Elliot Panicco
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Торонто - Нэшвилл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
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Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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