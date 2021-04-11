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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Енисей
Чайка - Енисей: обзор матча 11 апреля 2021
Чайка
11.04.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
64'
В. Кичин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Енисей
Желтая карточка
А. Гаджибеков
90'
84'
Замена
Д. Билоног
️️️️
Е. Песиков
81'
Замена
Н. Марков
️️️️
А. Абрамов
76'
Желтая карточка
Н. Раздорских
Желтая карточка
М. Ужгин
73'
73'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Зотов
69'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
Замена
А. Хохлачев
️️️️
И. Безденежных
69'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Д. Карташов
68'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Кичин
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Чочиев
64'
Замена
В. Алейников
️️️️
Н. Капленко
46'
42'
Желтая карточка
А. Абрамов
Желтая карточка
К. Савичев
33'
Желтая карточка
И. Олейников
25'
15'
Желтая карточка
В. Кичин
Желтая карточка
Н. Капленко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
8
Дмитрий Карташов
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
10
Петр Володкин
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
87
Мераб Гарновский
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
91
Виктор Морозов
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
3-4-1-2
47
Филиппов
5
Пискунов
2
Хозин
3
Гаджибеков
61
Ужгин
8
Капленко
8
Карташов
4
Савичев
87
Безденежных
19
Олейников
11
Чочиев
4-1-2-2-1
1
Опарин
4
Абрамов
33
Сухомлинов
15
Цховребов
2
Кичин
64
Ланин
8
Иванов
21
Зотов
9
Песиков
19
Глушков
32
Саная
11
Чочиев
32
Кулишев
32
Кулишев
11
Чочиев
8
Капленко
38
Алейников
38
Алейников
8
Капленко
87
Безденежных
7
Хохлачев
7
Хохлачев
87
Безденежных
8
Карташов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
8
Карташов
21
Зотов
21
Раздорских
21
Раздорских
21
Зотов
4
Абрамов
13
Марков
13
Марков
4
Абрамов
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
9
Песиков
9
Билоног
9
Билоног
9
Песиков
Остались в запасе
Чайка
Енисей
10
Петр Володкин
АП
87
Мераб Гарновский
ПВ
79
Руслан Юнусов
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
91
Виктор Морозов
ЦФ
22
Дмитрий Ребров
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
10
Петр Володкин
АП
87
Мераб Гарновский
ПВ
79
Руслан Юнусов
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
91
Виктор Морозов
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Чайка - Енисей
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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