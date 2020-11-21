Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль: обзор матча 21 ноября 2020
Нью-Инглэнд Революшн
21.11.2020, суббота, 02:30
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Монреаль
38'
К. Хиль
90+5'
Г. Боу
61'
Р. Киото
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
ГОЛ! 2:1!
Г. Боу
90'
+5
Замена
J. Rennicks
️️️️
T.
86'
Замена
L. Nguyen
️️️️
T. McNamara
63'
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Киото
Пас отдал
Р. Камачо
57'
Замена
M. Toye
️️️️
A. Jackson-Hamel
46'
Замена
M. Kizza
️️️️
J. Luis Corrales
43'
Желтая карточка
J. Luis Corrales
ГОЛ! 1:0!
К. Хиль
Пас отдал
Г. Боу
38'
Желтая карточка
T. McNamara
20'
Желтая карточка
Г. Боу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
12
T.
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
9
Bojan Krkić
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
15
Seth Sinovic
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
19
Steeven Saba
ЦФ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
3-5-2
30
Тернер
22
88
Фаррелл
24
Джонс
17
Бьюкенан
8
Полстер
7
Боу
12
10
Хиль
16
Букса
26
3-3-4
25
Диоп
4
Бинкс
4
Камачо
16
26
14
Сейдич
2
11
9
Киото
25
9
26
24
24
26
12
9
9
12
26
12
12
26
11
13
13
11
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
15
Seth Sinovic
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
41
Джеймс Пантемис
ВР
40
Jonathan Sirois
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
19
Steeven Saba
ЦФ
12
Karifa Yao
ЦЗ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Остались в запасе
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
15
Seth Sinovic
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
40
Jonathan Sirois
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
19
Steeven Saba
ЦФ
12
Karifa Yao
ЦЗ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Тьерри Анри
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+