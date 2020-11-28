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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Минск
Шахтер - Минск: обзор матча 28 ноября 2020
Шахтер
28.11.2020, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
4 : 2
Завершен
Минск
24'
Ю. Кендыш
72'
А. Архипов
90+2'
Р. Бегунов
90+9'
А. Архипов
18'
Г. Якушевич
52'
А. Шрамченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Минск
ГОЛ! 4:2!
А. Архипов
90'
+9
ГОЛ! 3:2!
Р. Бегунов
90'
+2
Замена
А. Сачивко
️️️️
Ю. Сзоке
90'
Желтая карточка
Д. Подстрелов
88'
87'
Замена
Д. Зинович
️️️️
А. Шрамченко
85'
Красная карточка
С. Сазончик
82'
Желтая карточка
А. Шрамченко
80'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
Г. Якушевич
76'
Желтая карточка
Д. Рыжук
ГОЛ! 2:2!
А. Архипов
72'
Желтая карточка
Р. Бегунов
70'
Замена
D. Bodul
️️️️
Ж. Яхшибоев
63'
52'
ГОЛ! 1:2!
А. Шрамченко
40'
Желтая карточка
P. Ten
ГОЛ! 1:1!
Ю. Кендыш
24'
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Якушевич
8'
Желтая карточка
D. Klimovich
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Сергей Баланович
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
27
Александр Васильев
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
0
P. Ten
ЦФ
0
Dmitriy Klimovich
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Шахтер
1
Максим Белов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
32
Junior Kabananga
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
7
Игор Иванович
ЦФ
Минск
12
Алексей Иванов
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
4-3-1-3
23
Баланович
4
Хадаркевич
5
Антич
67
Бегунов
37
Сзоке
77
Кендыш
10
Яхшибоев
98
Подстрелов
35
19
9
Архипов
3-3-5
78
Якушевич
2
Рыжук
3
Чаговец
10
Сазончик
27
Васильев
15
Евдокимов
0
31
Пришивалко
23
Горбач
8
Шрамченко
0
37
Сзоке
20
Сачивко
20
Сачивко
37
Сзоке
10
Яхшибоев
0
0
10
Яхшибоев
78
Якушевич
23
Яроцкий
23
Яроцкий
78
Якушевич
8
Шрамченко
3
Зинович
3
Зинович
8
Шрамченко
Остались в запасе
Шахтер
Минск
32
Junior Kabananga
ЦФ
8
Александр Селява
ОП
1
Максим Белов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
7
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
32
Junior Kabananga
ЦФ
8
Александр Селява
ОП
1
Максим Белов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
7
Игор Иванович
ЦФ
Остались в запасе
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Шахтер - Минск
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
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