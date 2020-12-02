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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - ПСЖ
Манчестер Юнайтед - ПСЖ: обзор матча 02 декабря 2020
Манчестер Юнайтед
02.12.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
32'
М. Рэшфорд
6'
Неймар
69'
Маркиньос
90+1'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - ПСЖ
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Неймар
Пас отдал
Рафинья
Замена
О. Игало
️️️️
А. Ван-Биссака
90'
90'
Замена
И. Гуйе
️️️️
А. Диалло
Замена
М. Гринвуд
️️️️
А. Марсьяль
79'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Э. Кавани
79'
79'
Замена
Рафинья
️️️️
М. Верратти
79'
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Флоренци
Замена
П. Погба
️️️️
М. Рэшфорд
74'
Вторая желтая
Фред
70'
69'
ГОЛ! 1:2!
Маркиньос
Пас отдал
А. Диалло
65'
Замена
А. Эррера
️️️️
Л. Паредес
65'
Замена
М. Баккер
️️️️
М. Кен
59'
Желтая карточка
М. Верратти
38'
Желтая карточка
Л. Паредес
ГОЛ! 1:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Ван-Биссака
32'
Желтая карточка
Фред
23'
6'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
4-2-2-2
43
Де Хеа
13
Теллес
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
10
Кавани
9
Марсьяль
4-2-1-1-2
1
Навас
24
Флоренци
22
Диалло
3
Кимпембе
5
Маркиньос
2
Перейра
5
Паредес
6
Верратти
10
Неймар
10
Мбаппе
9
Кен
9
Рэшфорд
8
Погба
8
Погба
9
Рэшфорд
10
Кавани
6
ван де Бек
6
ван де Бек
10
Кавани
9
Марсьяль
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Марсьяль
29
Ван-Биссака
9
Игало
9
Игало
29
Ван-Биссака
9
Кен
5
Баккер
5
Баккер
9
Кен
24
Флоренци
6
Керер
6
Керер
24
Флоренци
22
Диалло
5
Гуйе
5
Гуйе
22
Диалло
5
Паредес
21
Эррера
21
Эррера
5
Паредес
6
Верратти
12
Рафинья
12
Рафинья
6
Верратти
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
7
Бандиугу Фадига
АП
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
7
Бандиугу Фадига
АП
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Манчестер Юнайтед - ПСЖ
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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