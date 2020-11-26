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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Бенфика
Рейнджерс - Бенфика: обзор матча 26 ноября 2020
Рейнджерс
26.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
2 : 2
Завершен
Бенфика
7'
С. Эрфилд
69'
К. Руф
78'
Д. Тавернье (АГ)
81'
Пицци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Бенфика
90'
+2
Замена
Ферру
️️️️
Х. Сеферович
83'
Желтая карточка
Я. Вертонген
81'
ГОЛ! 2:2!
Пицци
Желтая карточка
Г. Камара
79'
78'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Тавернье
ГОЛ! 2:0!
К. Руф
Пас отдал
Б. Баришич
69'
69'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Жилберто
56'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Л. Вальдшмидт
56'
Замена
Пицци
️️️️
Шикинью
42'
Желтая карточка
Шикинью
16'
Желтая карточка
Габриэл
ГОЛ! 1:0!
С. Эрфилд
Пас отдал
Д. Тавернье
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
36
Джейми Барджонас
ЦП
55
Кайрен Диксон
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
99
Миле Свилар
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
18
Камара
10
Дэвис
37
Эрфилд
77
Кент
9
Морелос
7
Руф
4-1-1-4
23
Лейте
12
Жилберто
14
Вертонген
33
Жардел
22
Гримальдо
18
Габриэл
22
Шикинью
27
Рафа
7
Эвертон
9
Сеферович
7
Вальдшмидт
12
Жилберто
9
Рамуш
9
Рамуш
12
Жилберто
7
Вальдшмидт
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Вальдшмидт
9
Сеферович
4
Ферру
4
Ферру
9
Сеферович
22
Шикинью
21
Пицци
21
Пицци
22
Шикинью
Остались в запасе
Рейнджерс
Бенфика
10
Янис Хаджи
АП
36
Джейми Барджонас
ЦП
55
Кайрен Диксон
ЦП
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
20
Тиагу Араужо
ЦФ
8
Паулу Бернарду
ЦП
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
99
Миле Свилар
ВР
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
36
Джейми Барджонас
ЦП
55
Кайрен Диксон
ЦП
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
20
Тиагу Араужо
ЦФ
8
Паулу Бернарду
ЦП
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
99
Миле Свилар
ВР
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Рейнджерс - Бенфика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Айброкс
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