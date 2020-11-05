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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - ЦСКА
Фейеноорд - ЦСКА: обзор матча 05 ноября 2020
Фейеноорд
05.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА
63'
Р. Хапс
71'
О. Кекчю
72'
Л. Гертрейда
79'
М. Сенеси (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - ЦСКА
Желтая карточка
С. Бергейс
90'
+1
Желтая карточка
Т. Маласья
84'
79'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Сенеси
77'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Х. Магнуссон
77'
Замена
В. Васин
️️️️
И. Обляков
76'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Ч. Эджуке
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
О. Кекчю
76'
ГОЛ! 3:0!
Л. Гертрейда
72'
ГОЛ! 2:0!
О. Кекчю
Пас отдал
Й. Торнстра
71'
69'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
68'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
К. Кучаев
ГОЛ! 1:0!
Р. Хапс
Пас отдал
С. Бергейс
63'
31'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
М. Фернандес
30'
Травма
М. Фернандес
16'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
23
Стивен Бергейс
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
45
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
18
Константин Кучаев
ПП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Фейеноорд
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
3-3-2-2
1
Бейлов
3
Маласья
25
Спайич
5
Сенеси
5
Хапс
21
Торнстра
2
Гертрейда
6
Кекчю
10
Димерс
30
Линссен
23
Бергейс
3-3-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
32
Магнуссон
78
Дивеев
18
Кучаев
22
Марадишвили
21
Эджуке
45
Влашич
10
Обляков
19
Зайнутдинов
10
Сигурдссон
6
Кекчю
10
Тейшейра
10
Тейшейра
6
Кекчю
21
Эджуке
21
Тикнизян
21
Тикнизян
21
Эджуке
10
Обляков
5
Васин
5
Васин
10
Обляков
6
Фернандес
66
Дзагоев
66
Дзагоев
6
Фернандес
32
Магнуссон
8
Бистрович
8
Бистрович
32
Магнуссон
18
Кучаев
63
Чалов
63
Чалов
18
Кучаев
Остались в запасе
Фейеноорд
ЦСКА
10
Науфаль Баннис
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
49
Владислав Тороп
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
10
Науфаль Баннис
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Фейеноорд - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
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