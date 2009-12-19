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Блэкберн - Тоттенхэм
Блэкберн - Тоттенхэм: обзор матча 19 декабря 2009
Блэкберн
19.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
45'
П. Крауч
83'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Тоттенхэм
Замена
А. Хаттон
️️️️
А. Леннон
ГОЛ! 0:2!
П. Крауч
Замена
Д. Робертс
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
Н. Калинич
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Р. Кин
️️️️
Д. Дефо
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
М. Сальгадо
Замена
Д. Дженас
️️️️
У. Паласиос
ГОЛ! 0:1!
П. Крауч
Желтая карточка
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
3-2-3-2
17
Робинсон
2
Якобсен
28
Живе
17
Нельсен
39
Шимбонда
2
Сальгадо
30
Хойлетт
15
Н'Зонзи
11
Грелла
9
Ди Санто
0
МакКарти
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
20
Доусон
4
Бассонг
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
19
Кранчар
15
Крауч
9
Дефо
2
Сальгадо
8
Педерсен
8
Педерсен
2
Сальгадо
30
Хойлетт
33
Робертс
33
Робертс
30
Хойлетт
9
Ди Санто
9
Калинич
9
Калинич
9
Ди Санто
12
Леннон
21
Хаттон
21
Хаттон
12
Леннон
8
Паласиос
16
Дженас
16
Дженас
8
Паласиос
9
Дефо
7
Кин
7
Кин
9
Дефо
Остались в запасе
Блэкберн
Тоттенхэм
12
Джейсон Браун
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Блэкберн - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Ивуд Парк
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