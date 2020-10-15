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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 15 октября 2020
Монреаль
15.10.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 3
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
27'
А. Сейдич
90+2'
B. Tabla
13'
K. Manneh
20'
T.
53'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
ГОЛ! 2:3!
B. Tabla
Пас отдал
Р. Киото
90'
+2
90'
Замена
Э. Фаррелл
️️️️
M. Mancienne
87'
Желтая карточка
T. McNamara
Желтая карточка
Л. Бинкс
83'
77'
Замена
T. McNamara
️️️️
Кристиан
Замена
М. Уррути
️️️️
S. Shome
72'
71'
Замена
Б. Бай
️️️️
А. Бюттнер
70'
Замена
Г. Боу
️️️️
К. Роу
57'
Желтая карточка
А. Букса
Замена
B. Tabla
️️️️
M. Toye
55'
53'
ГОЛ! 1:3!
А. Букса
46'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
K. Manneh
Замена
J. Luis Corrales
️️️️
C. Bayiha
46'
Замена
Ж. Ватерман
️️️️
R. Fanni
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Сейдич
Пас отдал
Р. Киото
27'
20'
ГОЛ! 0:2!
T.
Пас отдал
А. Бюттнер
13'
ГОЛ! 0:1!
K. Manneh
Пас отдал
А. Букса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
13
Michael Mancienne
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
12
T.
ЦП
68
Кристиан
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
13
Ballou Tabla
ЦП
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
3-4-3
41
Пантемис
4
Бинкс
4
Камачо
16
14
Сейдич
6
Пьетт
2
Ваньяма
26
9
Киото
13
27
3-4-3
30
Тернер
28
Бюттнер
13
24
Джонс
68
Кристиан
8
Полстер
22
Роу
12
16
Букса
31
19
16
2
Ватерман
2
Ватерман
16
13
13
13
13
27
26
26
27
26
37
Уррути
37
Уррути
26
13
88
Фаррелл
88
Фаррелл
13
28
Бюттнер
5
Бай
5
Бай
28
Бюттнер
22
Роу
7
Боу
7
Боу
22
Роу
31
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
31
68
Кристиан
26
26
68
Кристиан
Остались в запасе
Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
40
Jonathan Sirois
ЦФ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
12
Karifa Yao
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Анри
18
Brad Knighton
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
40
Jonathan Sirois
ЦФ
34
Tomas Giraldo
ЦФ
12
Karifa Yao
ЦЗ
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
Главный тренер
Тьерри Анри
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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